Певица призналась, какой самый большой страх ее преследует.

Известная украинская певица Оля Цибульская поделилась размышлениями относительно своего 40-летия. В частности, она призналась, как чувствует себя в этом возрасте.

Как оказалось, совсем скоро, а именно 14 декабря Цибульская отметит свой день рождения. Артистке должно исполниться 40 лет. В своем блоге в Instagram она откровенно высказала свои мысли по этому поводу.

По словам Оли, она не раз испытывала давление от общества относительно возраста. Однако, со временем певица научилась не реагировать на подобные стереотипы и сейчас отмечает, что не боится взрослеть.

"18 дней до 40. Говорят, женщина в 40 - это конец юности. А я вдруг поняла: это начало власти над своей жизнью. Я больше не спорю с тем, кто меня не слышит. Не умоляю любви там, где меня не выбирают. Не объясняю, почему хочу именно так. Я просто хочу. И впервые в жизни я не боюсь взрослеть", - написала она.

Цибульская добавила, что имеет только один страх - это потерять и обесценить себя, как это было раньше:

"Я боюсь только одного: вернуться в ту версию себя, которая не знала своей ценности".

В комментариях Олю поддержали поклонники, отметив, что в сорок - жизнь только начинается:

"Все лучшее начинается после 40 лет, прекрасный возраст..."

"Как хорошо сказано. Мудрость приходит именно в прекрасном возрасте".

"Да хоть 80... Получать удовольствие от жизни - это выбор. Кто-то выбирает, а кто-то нет".

