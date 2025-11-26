Ведущий отметил 20-ю годовщину комментирования конкурса.

Известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко отметил 20-ю годовщину комментирования "Евровидения". Он вспомнил, каким был его первый опыт.

Как сообщает "Суспільне", прошло ровно 20 лет, как Тимур Мирошниченко впервые прокомментировал "Детское Евровидение". Тогда в 2005-м ведущему было всего 19 лет и он только начинал свою карьеру. По его словам, тогда он очень переживал перед эфиром и сейчас чувствуется, насколько медленно он комментировал конкурс.

"На самом деле, помню, как вчера, а 20 лет прошло. Нахлынули воспоминания. Я искренне рад, что в меня поверили", - отметил Мирошниченко.

Он добавил, что самым большим вызовом было найти информацию, поскольку качественного интернета в начале 2000-х еще не было. Поэтому Тимур изучал историю "Евровидения" в библиотеке:

"Информации было очень мало. Я ходил в библиотеку, какие-то газеты читал, где упоминалось "Евровидение" - по ниточке выдергивал информацию отовсюду".

Ведущий отметил, что "Евровидение" - для него не просто конкурс, а часть жизни. Первые годы своего комментирования он едва сдерживал эмоции и мог даже заплакать. Тимур признался, что ему всегда хотелось возвращаться к этой работе, именно поэтому он до сих пор этим занимается и, по его словам, не планирует останавливаться.

"Ну я планирую 50 отпраздновать и потом уйти на пенсию", - заинтриговал Мирошниченко.

К слову, недавно Тимур Мирошниченко рассказал, как мог нарваться на штрафы во время комментирования "Евровидения", когда упоминал связи артистов с Россией.

