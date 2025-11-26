Ранее продажи китайских авто в РФ падали: за первые десять месяцев 2025 года они сократились на 27%, - до 570 тыс. штук.

В автосалонах России начали заканчиваться популярные китайские автомобили. Об этом сообщает The Moscow Times. Сегодня острый дефицит наблюдается в случае с такими брендами, как Haval, Changan, Geely, Belgee и Jetour.

"Складские запасы, в том числе и прошлогодние, тают на глазах", - говорит основатель российского автомобильного маркетплейса FRESH Денис Мигаль. По словам другого представителя российского бизнеса, наиболее востребованные китайские модели остались лишь в единичных экземплярах.

Сообщается, что в октябре в РФ продали 165 700 новых легковых авто, что является рекордным показателем за последние 12 месяцев. По сравнению с сентябрем авторынок вырос на 35%. Он совсем немного не дотянул до уровня октября 2024 года, когда было продано 171 200 авто.

Причиной ажиотажа стало то, что россияне спешат приобрести машину до вступления в силу новых правил утилизационного сбора. Предполагалось, что они заработают с 1 ноября, но позже новые правила отсрочили до 1 декабря.

Российские специалисты говорят, что ежегодная индексация утилизационного сбора делает импорт машин все менее привлекательным, а сборку внутри страны - более выгодной. Таким образом, в будущем локализация производства останется единственным путем для китайских брендов, желающих работать в РФ.

Поскольку с 1 января следующего года КНР начнет требовать разрешение производителя для экспорта авто, ситуация может привести к еще большему дефициту китайских автомобилей на российском рынке.

Стоит сказать, что за последние годы китайские автомобильные бренды буквально заполонили более половины рынка РФ. Это касается не только легковушек, но и грузовых авто.

В августе в Службе внешней разведки Украины сообщили, что российские производители грузовиков потерпели сокрушительное поражение на внутреннем рынке, тогда как китайские бренды заняли более половины продаж в РФ. А еще раньше, в июле, стало известно, что крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" сократит рабочую неделю до четырех дней. Это было обусловлено высокими процентными ставками и конкуренцией со стороны Китая.

