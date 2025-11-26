'Очевидное - невероятное': в России заканчиваются новые китайские автомобили

В автосалонах России начали заканчиваться популярные китайские автомобили. Об этом сообщает The Moscow Times. Сегодня острый дефицит наблюдается в случае с такими брендами, как Haval, Changan, Geely, Belgee и Jetour.
"Складские запасы, в том числе и прошлогодние, тают на глазах", - говорит основатель российского автомобильного маркетплейса FRESH Денис Мигаль. По словам другого представителя российского бизнеса, наиболее востребованные китайские модели остались лишь в единичных экземплярах.
Сообщается, что в октябре в РФ продали 165 700 новых легковых авто, что является рекордным показателем за последние 12 месяцев. По сравнению с сентябрем авторынок вырос на 35%. Он совсем немного не дотянул до уровня октября 2024 года, когда было продано 171 200 авто.
Причиной ажиотажа стало то, что россияне спешат приобрести машину до вступления в силу новых правил утилизационного сбора. Предполагалось, что они заработают с 1 ноября, но позже новые правила отсрочили до 1 декабря.
Российские специалисты говорят, что ежегодная индексация утилизационного сбора делает импорт машин все менее привлекательным, а сборку внутри страны - более выгодной. Таким образом, в будущем локализация производства останется единственным путем для китайских брендов, желающих работать в РФ.
Поскольку с 1 января следующего года КНР начнет требовать разрешение производителя для экспорта авто, ситуация может привести к еще большему дефициту китайских автомобилей на российском рынке.
Российский авторынок - главное
Стоит сказать, что за последние годы китайские автомобильные бренды буквально заполонили более половины рынка РФ. Это касается не только легковушек, но и грузовых авто.
В августе в Службе внешней разведки Украины сообщили, что российские производители грузовиков потерпели сокрушительное поражение на внутреннем рынке, тогда как китайские бренды заняли более половины продаж в РФ. А еще раньше, в июле, стало известно, что крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" сократит рабочую неделю до четырех дней. Это было обусловлено высокими процентными ставками и конкуренцией со стороны Китая.