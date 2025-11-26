Правительство упростило порядок получения компенсаций по программе "еВідновлення" за жилье, которое находится в общей собственности.
Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, теперь, если один из совладельцев выехал, не выходит на связь или не участвует в содержании имущества, это не будет блокировать получение помощи. Компенсацию сможет оформить другой совладелец - по упрощенной процедуре без лишних задержек.
"Это решение позволит людям быстрее начать ремонт поврежденного жилья и вернуть его в пользование, даже в ситуациях, когда получить согласие всех совладельцев было невозможно", - отметила премьер.
Также Свириденко сообщила, что правительство сегодня, 26 ноября, направило Министерству развития общин 609 миллионов гривень на финансирование программы "еВідновлення". Всего по программе компенсации на восстановление поврежденного жилья в рамках программы уже получили более 116 тысяч семей.
Компенсация за поврежденное имущество - последние новости
Ранее УНИАН писал, как владельцы квартир и домов, поврежденных из-за военной агрессии России, могут получить компенсацию или жилищный сертификат на новое жилье.
В октябре Верховная Рада приняла закон, по которому бывшие владельцы разрушенного войной имущества смогут бесплатно вернуть в собственность земельные участки, на которых размещались эти объекты.
В августе премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что внутренне перемещенные лица, которые потеряли жилье на временно оккупированных территориях, смогут получить помощь от государства в размере до 2 миллионов гривен на одного человека или семью. На старте программа будет доступна для ВПЛ, которые имеют статус УБД и людей, получивших инвалидность вследствие войны.