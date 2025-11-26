Это в частности может повлиять на способность Украины обучать военных.

До начала полномасштабной войны численность украинской армии составляла 250 тысяч человек и этого было достаточно для нужд того времени. Об этом в эфире "24 Канала" рассказал военный обозреватель Иван Тимочко, комментируя возможное ограничение украинской армии по результатам переговоров с РФ.

"Когда мы говорим о численности, это не означает, что она будет заполнена. Но если бригада условно рассчитана на 3000 человек, а в неё пришло 3500, бригада даже не имеет вооружения на эти 500. Численность армии - 800 [тысяч], 1 млн, 600 тысяч - это не о наличии военных. Это о наличии арсеналов, складов, помещений, техники, бюджеты, госзаказы, обучение офицерского состава, подготовку резервистов и о готовности государства к потенциальной агрессии противника одномоментно расшириться до соответствующего количества", - сказал Тимочко.

Он пояснил, что неважно, какая численность армии в мирное время. Поскольку именно в кризисной ситуации она заполняется необходимым количеством личного состава. В то же время, по словам Тимочко, ограничение в количестве армии может повлиять и на возможность Украины обучать военнообязанных в мирное время.

"Банально, сейчас будет базовая общая военная подготовка. Где-то надо этих молодых людей учить. А если по законодательству, что на момент БОВП, они становятся военнослужащими, то тогда их вносить в эту цифру, или нет? Сборы резервистов, та же самая история. То есть они официально на месяц становятся военнослужащими. Это будут огромные проблемы", - пояснил Тимочко.

Также он отметил, что уменьшение численности армии обычно применяют к тем странам, которые капитулировали в результате войны.

"Мы же не капитулировали, мы сражаемся. И мы будем сражаться дальше", - добавил обозреватель.

Ограничения украинской армии: что известно

Ранее журналисты Financial Times сообщили, что Украина согласилась на ограничение своей армии до 800 тысяч человек в рамках договоренностей с США. Журналисты отмечают, что это условие содержится в новом 19-пунктном проекте мирного плана, согласованном в Женеве.

Между тем начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов заявил, что в Женеве вопрос сокращения численности ВСУ не обсуждался. В то же время он добавил, что были разговоры относительно численности Вооруженных сил мирного времени.

