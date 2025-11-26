В то же время в городе остается гражданское население, которое не хочет эвакуироваться.

В районе Константиновки Донецкой области российская оккупационная армия давит на ВСУ с нескольких сторон, а диверсионно-разведывательные группы пытаются просочиться в город под прикрытием тумана. Об этом в эфире День.LIVE рассказал командир беспилотных систем 28 ОМБр Сергей Ярый.

По его словам, ситуация обострилась, город под постоянными авиационными ударами врага.

"Враг давит с полукольца на город. Это очень влияет на обстановку в самом городе, на логистику...", - рассказал военный.

Он добавил, что, пользуясь погодными условиями, в частности туманом, противник малыми группами - двойками-тройками - пытается продвигаться в сторону города, где хочет закрепиться в застройке. Ярый заверил, что украинские бойцы уничтожают оккупантов, как правило, еще на окраинах. Ежесуточно ликвидируется по 10-15 россиян, однако враг продолжает накапливать силы и пытается продвигаться.

В то же время в городе остается гражданское население, которое не хочет эвакуироваться и это существенно повышает риски - армия РФ наносит постоянно удары с воздуха и артиллерии, в том числе по жилым кварталам. Время от времени украинским военным приходится, рискуя жизнью, самостоятельно вывозить раненых гражданских.

"Сама логистика в город тяжелая, и теперь вывезти одного трехсотого гражданского... Военные ценят свою жизнь, берут этого гражданского, вывозят и попадают под обстрелы, под удары FPV на те же дороги и до самого подступа...", - отметил Ярый.

Ситуация на Константиновском направлении - что известно

Напомним, около двух недель назад армия РФ попыталась под прикрытием тумана продвинуться на Константиновском направлении - в сам город и окрестности.

В частности, захватчики стянули немало личного состава, надеясь на неожиданность, но украинские разведчики вовремя зафиксировали движение российских групп и сорвали прорыв РФ к Константиновке.

Таким образом, туман стал ловушкой для оккупантов, которые не видели, с какой стороны их обстреливают. В результате, противник понес значительные потери, часть вражеской пехоты отступила.

