Курс гривни к евро установлен на уровне 48,95 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 27 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,30 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 10 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня осталась на предыдущем уровне. Так, официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 48,95 гривни за один евро.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 42,30/42,33 грн/долл., а евро - 48,96/48,98 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины 26 ноября вырос на 1 копейку и составлял 42,63 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 42,20 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне сегодня вырос на 15 копеек и составляет 49,40 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 48,70 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" подешевел на 10 копеек и составлял 42,50 гривни за доллар, а курс евро вырос на 5 копеек и составлял 49,35 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 41,90 гривни, а евро - по курсу 48,35 гривни за единицу иностранной валюты.

