США могут делать заявления и даже ограничивать отдельные номенклатуры вооружения для Украины.

США вряд ли будут прекращать поставки Украине вооружения, пытаясь заставить Киев пойти на переговоры с РФ.

Такое мнение в эфире "24 Канала" высказал военный обозреватель Иван Тимочко. "Когда были первые приостановки поставок оружия, американский чиновник ездил по всей Европе, убеждал партнеров, что они стабильные продавцы. Что это просто ошибочно. Как отреагировал мировой рынок - уровень стоимости акций американских производителей вооружения упал на 10%. Такая нестабильность будет влиять на их потенциальные прибыли. Что они будут делать? Через лобби давить на тех, кто не дает им возможность зарабатывать сполна", - сказал Тимочко.

Он добавил, что США могут делать заявления и даже ограничивать отдельные номенклатуры вооружения для Украины, но полного прекращения поставок оружия не будет. Что касается разведданных от США, то по словам Тимочко, Украина уже ищет альтернативы, пытаясь заключить соглашения с частными компаниями.

"Военная разведка американцев лучшая в мире, это однозначно. Но всегда исходит не из того, что ты хочешь, а из того, что ты можешь. И альтернативы всегда ищут... Вызовы будут. Но нам придется работать в режиме реального времени", - добавил Тимочко.

Мирные переговоры: важные новости

Ранее Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что война в Украине может закончиться до конца этого года. Но, он отметил, что даже в случае договоренностей между Украиной и РФ, Москва останется "долгосрочной угрозой еще долго".

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что может встретиться с Владимиром Зеленским тогда, когда мирное соглашение между Украиной и РФ будет согласовано. Он отметил, что сейчас продолжаются "некоторые переговоры с Россией", а Украина якобы "очень довольна этим".

В то же время на вопрос журналистов, на какие уступки должна пойти Россия в рамках переговоров, Трамп ответил, что главная уступка Москвы - то, что она прекратит воевать. Он также отметил, что территория, которую РФ требует в рамках переговоров, может оказаться под ее контролем "через несколько месяцев".

