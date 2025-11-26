Артистка поделилась личным во время своего моноспектакля.

Известная украинская актриса Елена Кравец рассказала о смерти близкого человека. Месяц назад не стало мамы артистки, Надежды Маляшенко, которая два года назад перенесла инсульт. Об этом Кравец сообщила во время своего моноспектакля "Можно я просто посижу?" в Киеве. Видео с отрывком ее выступления обнародовал "Бульвар Гордона".

"Пока у меня есть эти двое, я всегда в "домике". Мамы не стало месяц назад. Но я чувствую, что я в "домике", - отметила Кравец.

По словам актрисы, отец долгое время ухаживал за мамой, ведь после инсульта пострадала ее краткосрочная память, и она потеряла способность ориентироваться в пространстве.

"Несмотря на свой довольно почтенный возраст, больные колени и порой высокое давление мой папа ухаживает за мамой нашей уже два года после инсульта. Моет ее, кормит, одевает, причем так, чтобы кофточка подходила к штанам. Потому что для мамы это всегда было важно. А на ночь оставляет в туалете свет, чтобы она не потерялась в темноте", - поделилась Кравец.

