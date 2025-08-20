Воскобойник отметил, что даже часть девушек, которые получают образование в Украине, могут не остаться в нашей стране.

Около 90% молодых людей, оказавшихся за рубежом, вряд ли вернутся обратно в Украину. Такое мнение высказал глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник в эфире "КИЕВ24".

"С кем останутся девушки в Украине, если здесь не будет достаточного количества парней? Они уедут в Европу. И то, что сейчас девушки здесь будут получать образование, не гарантирует, что они в будущем захотят здесь работать", - сказал он.

По словам Воскобойник, возвращение тех молодых людей, которые оказались за границей, будет зависеть от развития экономики и от положения дел на фронте.

Видео дня

"Если в Украину будут вкладываться средства... Будем надеяться, что часть оставшихся за границей когда-нибудь захотят вернуться домой", - подчеркнул глава Офиса миграционной политики.

Кто из украинских беженцев вернется обратно

Ранее директор Института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи Элла Либанова заявила, что многие украинские беженцы уже никогда не вернутся в Украину. Тем не менее есть и те, кто вернутся обязательно, потому что они так и не смогли найти себя на новом месте.

Либанова отметила, что среди украинских беженцев в Европе есть много высокообразованных квалифицированных женщин. По ее словам, даже найдя работу на новом месте они все равно потеряли в социальном статусе, из-за чего они могут рассматривать возможность вернуться домой.

Вас также могут заинтересовать новости: