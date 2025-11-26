Сегодня два диктатора встречаются в Кыргызстане.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предложил президенту РФ посредничество в переговорах по войне в Украине. В частности он предлагает Минск в качестве площадки для мирных переговоров, как это уже было в 2014-15 годах. Об этом он заявил на встрече с Путиным в Бишкеке (Кыргызстан), сообщает в беларуское информагентство BELTA.

"Если у вас будет желание вернуться в Минск снова, мы всегда готовы", - сказал он.

Также Лукашенко пожаловался Путину, что Запад упрекает его за сотрудничество с Кремлем.

"Что касается Украины, нас часто упрекают... Вы знаете, мы ведем диалоги и с Западом, и с американцами. Когда они начинают об этом говорить, я им задаю вопрос: "Вы что, не знали, что мы не просто родные люди? У нас юридически обоснованные действия. Мы же союзники", - сказал беларуский "президент".

Как сообщал УНИАН, 22 ноября Украина вернула из Беларуси 31 гражданского гражданина, которые находились в белорусских тюрьмах. В пресс-службе Лукашенко рассказали, что диктатор помиловал этих людей в рамках договоренностей с Дональдом Трампом, и якобы это как-то способствует окончанию войны.

Также несколько дней назад Лукашенко анонсировал окончание войны в Украине "в ближайшее время". По его словам, после этого Беларусь сможет заняться своими внутренними делами.

