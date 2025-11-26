Он отмечает, что понятно и так, что Россия пока не демонстрирует желания заканчивать войну.

Президент Украины Владимир Зеленский в любой момент готов быть на встрече с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения наиболее чувствительных вопросов "мирного плана". Об этом советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Telegram.

"Наиболее чувствительные вопросы - территории, численность войска, альянсные возможности - требуют разговора на самом высоком уровне между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Президент Украины в любой момент готов быть на такой встрече. Понятно, что без личного разговора президентов корректно ответить на самые чувствительные вопросы невозможно. Так же понятно, что РФ пока не демонстрирует желание заканчивать войну", - пояснил он.

По его словам, для Украины важно разделять официальные документы и все, что происходит вокруг них. Он напомнил, что есть позиция администрации США по мирному плану, который Украина обсуждает на нескольких площадках с американцами и европейцами. Подоляк отметил:

"Речь идет о попытке создать реалистичный механизм прекращения войны: гарантии безопасности, роль союзников, последствия для России в случае повторной агрессии. Это сложная и хрупкая дискуссия, в которой каждое слово на вес золота".

При этом добавил, что отдельно есть история с неформальными контактами, записями разговоров, утечками.

"Очевидно, что эти сюжеты будут влиять прежде всего на внутреннюю политику, внутренние дискуссии в разных странах, в частности в США. Украина к организации этих публикаций, разумеется, не имеет никакого отношения. Мы действуем прямо: в рамках партнерских договоренностей, с прозрачной логикой и абсолютно понятными для наших союзников красными линиями", - написал Подоляк, вероятно, имея в виду скандал в США с утечкой информации о разговоре между спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и советником российского диктатора по вопросам внешней политики Юрием Ушаковым. При этом Подоляк нигде не упоминает фамилию Уиткоффа.

"Слив" общения Виткоффа и Ушакова

Как сообщал УНИАН, издание Bloomberg обнародовало телефонный разговор между советником российского президента по вопросам внешней политики Юрием Ушаковым и спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, который состоялся в октябре. Издание отмечало, что Уиткофф давал советы, как России лучше представить свои предложения по "мирному соглашению" Дональду Трампу. Из этого разговора становится понятно, что Уиткофф на стороне России и советует как ей лучше отстаивать свои позиции в разговоре с Трампом.

Издание The Wall Street Journal написало, что некоторые республиканские законодатели призвали администрацию президента США изменить курс, реагируя на утечку информации о разговоре между Уиткоффом и Ушаковым.

Конгрессмен Дон Бейкон (республиканец, Небраска), который критиковал администрацию Трампа за ведение переговоров, заявил, что отчет показывает, что Уиткоффа нужно отстранить. По его словам, спецпосланник Трампа "ведет себя так, будто он на зарплате у России".

