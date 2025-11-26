Пока продолжаются переговоры о поиске мира издание напомнило о давлении США на Украину.

На текущем этапе украинские, американские, европейские, а также и российские чиновники пытаются повлиять на исход самой смертоносной войны в Европе со времен Второй мировой войны. Об этом говорится в материале The Associated Press, которое проанализировало дипломатические усилия сторон в рамках "мирного плана" США.

Издание напомнило, что предложение по миру, которое одобрили США, схоже с целями России, и поэтому оно вызвало тревогу в Киеве и европейских столицах. А Украина и союзники предложили ряд контрпредложений, которые дополнили пункты плана. Сейчас ожидается решающий ответ от Вашингтона и Москвы.

Президент США Дональд Трамп уже прокомментировал процесс, сказав, что "соглашение близко". Он добавил, что на следующей неделе отправит своего посланника Стива Уиткоффа на встречу с Путиным.

Однако споры вокруг плана не утихают. Ведь в своем первом варианте план на 28 пунктов предлагал передать весь Донбасс РФ, ограничить численность ВСУ и запретить Украине путь в НАТО. Он также исключал пребывание войск НАТО в Украине и не обязывает США или европейские страны защищать Украину, если Россия снова нападет. Россия взамен под угрозой санкций обязуется больше не нападать на Украину.

"Украина и ее европейские союзники заявили, что план вознаграждает российскую агрессию, и пытались предложить контрпредложения, направленные на смещение баланса сил в пользу Украины, такие как снятие ограничения военной мощи Украины, оставление открытым вопрос будущего членства в НАТО и отложение обсуждения территориальных уступок до заключения договора о прекращении огня", - говорится в статье.

Как отметило издание, хрупкость процесса переговоров подчеркнула утечка в Bloomberg News стенограммы разговора, в которой "Уиткофф, вероятно, учил Ушакова, как заручиться поддержкой Трампа по мирному плану".

И хотя Москва отрицала утечку, Белый дом не стал отрицать подлинности стенограммы. Трамп назвал вероятный подход Уиткоффа к россиянам во время разговора "стандартной" процедурой переговоров.

Украинские чиновники заявили, что надеются, что Зеленский в течение нескольких дней приедет в США для встречи с Трампом. А президент США заявил, что в конце концов может встретиться и с Зеленским, и с Путиным, но не раньше, чем будет достигнут больший прогресс.

Укрепление безопасности Украины

На фоне опасений в Европе, что ее отодвигают на второй план, союзники Украины из Коалиции желающих, провели видеоконференцию с участием Зеленского и государственного секретаря США Марко Рубио. Около 20 стран коалиции согласились присоединиться к "силам поддержки" для Украины после прекращения огня. План предусматривает, что европейские союзники будут обучать украинских военных и оказывать поддержку с моря и воздуха, но полагаются на военную силу США как гарантию безопасности.

Трамп прямо не обязался оказать такую поддержку, но лидеры Великобритании, Франции и Германии заявили, что участники договорились с Рубио "ускорить совместную работу с Соединенными Штатами для продвижения планирования гарантий безопасности".

Усталость от войны может помочь мирным усилиям

Этот толчок к миру происходит на фоне истощения украинцев после почти четырех лет войны, когда "города и энергетическая инфраструктура страны подвергаются ударам российских ракет и беспилотников".

"Как Россия, так и Украина потеряли сотни тысяч погибшими и ранеными, а вдоль линии фронта Россия достигает медленных успехов и наносит огромные человеческие потери", - добавили авторы.

Глава внешней политики Европейского Союза Кая Каллас заявила, что санкции против российской нефти и газа начинают действовать, оказывая давление на Москву.

"Они хотят, чтобы мы поверили, что они могут продолжать вечно. Это неправда", - сказала она.

Также издание напомнило о проблемах у Зеленского, который имеет дело с коррупционным скандалом, а также у Трампа, который сталкивается с расколами в своем движении MAGA.

Джим Таунсенд, старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности, сказал, что россияне, вероятно, воспринимают Трампа как нетерпеливого и несосредоточенного, и будут использовать тактику промедления, чтобы избежать уступок.

"Это может быть настоящим беспорядком. Россияне не чувствуют никакого давления. Они думают, что победят, если продержатся достаточно долго. Все давление на Зеленского", - сказал он.

Больше оценок мирного процесса

Напомним, что по мнению канцлера Германии Фридриха Мерца, у российского диктатора Путина нет выбора, чтобы успешно выйти из войны против Украины. Кроме того, он отметил, что соглашение, которое поможет достичь справедливого мира, должно быть заключено при участии Украины и ее европейских союзников.

В то же время президент США Дональд Трамп продолжает защищать предложенное соглашение. По его мнению главной уступкой России должна быть остановка боевых действий.

