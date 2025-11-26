Отец и сын уже играли вместе в фильмах.

Известный украинский актер Вячеслав Довженко рассказал о своем старшем сыне Иване, который перенял его дело и уже активно снимается в кино.

В интервью "Коротко о" Довженко признался, что, хоть и искренне радуется успехам отпрыска, старается не возлагать слишком много ожиданий. По его словам, гораздо важнее, каким человеком вырастет парень, чем его профессиональные достижения:

"Я уже человек немножко потяганый, извините за такой термин... Я научился никогда ничего не ожидать. Меня, конечно, радует, как он делает старт в своей творческой карьере, это очень круто. Но не будем забывать, что это только начало творческой карьеры. Как говорится, цыплят по осени считают. Я желаю ему не падать духом, потому что впереди его ждет еще очень много испытаний, различных профессиональных моментов. Очень надеюсь, что он выдержит этот удар жизни и будет достойным профессионалом в своем деле. А в первую очередь - останется человеком, что для меня самое ценное".

Стоит отметить, что 20-летний Иван Довженко недавно получил свою первую главную роль в новой адаптации произведения Леси Украинки "Лесная песня" - "Мавка. Настоящий миф". В фильме сыграл и его отец Вячеслав. Он отметил, что в свою очередь пытался абстрагироваться и относился к сыну как к коллеге.

"В этом случае все, что я мог сделать, - максимально абстрагировался от Ивана как отец. То есть я делал все, чтобы он не чувствовал, что рядом с ним на площадке отец. Потому что не дай бог, чтобы человек получил какой-то зажим. А в этой профессии не может быть стеснительности. Это профессия-исповедь. Поэтому максимально делал так, чтобы он чувствовал меня просто коллегой, товарищем на площадке", - отметил Довженко-старший.

Вячеслав добавил, что его старший сын на правильном пути и, несмотря на наличие отца-актера, прилагает максимум усилий для успеха.

К слову, недавно Вячеслав Довженко намекнул на свадьбу с молодой избранницей.

