Сдача подконтрольных Украине территорий России неприемлема, отметил Егор Чернев.

Первый вариант "мирного соглашения", которое подготовили США и РФ был неприемлемым для Украины по многим пунктам. Об этом в интервью "Телеграф" рассказал нардеп, глава Постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егору Черневу.

"Сейчас идут переговоры по изменению этого плана. Мы видим, что есть определенный сдвиг и уменьшение количества пунктов, изменение оставшихся. Я точно уверен, что принципиальные вопросы относительно наших территорий и суверенитета будут вынесены на уровне президентов Трампа и Зеленского. И я уверен, что президент Зеленский будет отстаивать национальные интересы, несмотря на то огромное давление, которое сейчас происходит по подписанию этого соглашения", - сказал Чернев.

Он добавил, что для Украины неприемлем вопрос сдачи территорий, несмотря на аргументацию, что РФ якобы и так это все заберет.

Видео дня

"Не могут забрать с 2014 года, пока они ведут бои за Донбасс. И мы точно не будем просто так отдавать свои территории. Ну, а дальше посмотрим уже по результатам переговоров, на как и на чем мы остановимся", - отметил Чернев.

На вопрос, какой оптимальный вариант решения территориального вопроса, нардеп ответил:

"На сегодня это остановка боевых действий по линии соприкосновения, а дальше уже возвращение этих территорий дипломатическим путем. Это единственный вариант, который сейчас возможен, по моему мнению".

В то же время он отметил, что прогнозировать результаты имеющихся переговоров довольно сложно, поскольку часть пунктов, в частности сдача территорий - неприемлемы для Украины. В то же время территориальный вопрос принципиальный для РФ, ведь одна из целей так называемой "СВО" - это полная оккупация Донецкой и Луганской областей.

"Где здесь найти компромисс? Пока непонятно. Поэтому это может существенно влиять на ход переговоров и их результатов, как следствие окончания войны. Есть ли инструменты? Есть. Соединенные Штаты имеют инструменты давления на Российскую Федерацию, в частности через дополнительные санкции для того, чтобы все же заставить их отказаться от этих пунктов. Но будет ли активно действовать в этом вопросе Трамп? Время покажет", - объяснил Чернев.

Мирные переговоры: важные новости

Ранее Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что война между Украиной и РФ может завершиться до конца 2025 года. В то же время он заявил, что даже в случае прекращения боевых действий, Москва "будет оставаться долгосрочной угрозой еще долго".

Между тем в самой России призвали не делать преждевременных выводов относительно завершения войны в Украине. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он также отметил, что во многих странах, в частности в Соединенных Штатах, есть люди, которые пытаются сорвать этот процесс.

Вас также могут заинтересовать новости: