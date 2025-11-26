Несмотря на скандал, Трамп все равно планирует снова направить Виткоффа в Москву для "дальнейших переговоров" о прекращении войны в Украине.

Скандальный разговор спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа с помощником российского диктатора Владимира Путина Юрием Ушаковым показал, насколько удобным и "полезным идиотом" для Кремля стал американец.

Такое мнение высказал корреспондент Sky News Джеймс Мэттьюз в аналитической статье "Мирный план Дональда Трампа имел российские отпечатки пальцев, теперь понятно почему".

Он пишет, что появление американского мирного плана по Украине, в котором четко просматривались интересы Москвы, вызвало немало удивления, но теперь, после новых данных о контактах спецпосланника Уиткоффа с россиянами, картина стала значительно понятнее.

По его словам, расследование Bloomberg раскрывает впечатляющие подробности общения Виткоффа с Ушаковым - главным внешнеполитическим советником Путина. В частности, речь идет о советах, которые американец давал Кремлю о том, как "взаимодействовать" с Трампом. Так, в октябре во время телефонного разговора Уиткофф сообщил Ушакову, что Зеленский готовится к визиту в Белый дом, и посоветовал Путину поговорить с Трампом накануне.

По данным издания, он заявил: "Президент даст мне много пространства и свободы, чтобы довести дело до соглашения". Уиткофф также сослался на предложенный Трампом "20-пунктный план мира для Газы" и добавил, что "возможно, то же самое можно сделать и с вами".

После этих контактов Уиткофф вместе с российской стороной фактически подготовил скандальную версию "мирного" плана, который США пытались навязать Украине. Как отмечает Мэттьюз, публикация Bloomberg создает образ посланника Трампа, который ведет себя как "полезный идиот", выполняя роль, выгодную Москве.

"Такой сценарий вызывает серьезные вопросы относительно его "сотрудничества" с россиянами и потенциальных последствий - вплоть до катастрофических. Ведь любое сближение Вашингтона и Кремля усиливает угрозу для Украины и европейской безопасности", - пишет аналитик.

Но несмотря на скандал, Трамп планирует снова направить Виткоффа в Москву - на этот раз для "дальнейших переговоров" по выходу из украинско-российского тупика.

Путин, впрочем, не продемонстрировал американцам особой готовности двигаться навстречу в рамках обновленного плана. В Киеве же такие новости вызывают лишь тревогу: сюрпризы, которые может "решить" Трампов "мистер Фиксер", вряд ли принесут Украине что-то хорошее, добавил автор.

По его словам, Виткофф в любой другой политической системе уже давно был бы уволен из-за очевидного конфликта интересов и компромата. В нормальные времена это могло бы перерасти в грандиозный политический скандал.

"Но в команде Трампа, кажется, скандал перестал быть чем-то необычным. Президент и его команда продолжают контактировать с Кремлем, и, судя по всему, соотношение сил в этих взаимоотношениях значительно менее выгодно для США, чем кажется на первый взгляд", - резюмировал Мэттьюз.

Скандал вокруг Виткоффа

Напомним, ранее Bloomberg сообщил, что телефонный разговор между советником Путина по вопросам внешней политики Ушаковым и спецпосланником Трампа Уиткоффом состоялся в октябре. Во время этого разговора тот советовал, как Москве лучше представить свои предложения по "мирному соглашению" Трампу.

По данным издания, по телефону спецпосланник Трампа заявил, что "глубоко уважает Путина" и заверил, что сказал президенту США, что якобы, по его мнению, РФ всегда хотела мирного соглашения.

