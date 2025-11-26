У Путина принялись выгораживать Уиткоффа, которого в США за пророссийскую позицию критикуют даже республиканцы.

В Кремле с нетерпением ожидают визита в Москву спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, который ранее уже был заподозрен в подыгрывании РФ при работе над мирным планом для Украины.

Как заявил в комментарии российской пропаганде спикер Кремля Дмитрий Песков, в опубликованных западной прессой расшифровках переговоров Уиткоффа с помощником Путина "ничего страшного нет." По его словам, те, кто призывают уволить Уиткоффа за подыгрывание россиянам, якобы нацелены на срыв переговорного процесса.

"Там идет процесс, серьезный. Сейчас важнее этого нет ничего", - сказал Песков, добавив, что Москва ожидает визита Уиткоффа на следующей неделе.

Скандал с Уиткоффом

Как писал УНИАН, спецпосланник президента США Стив Уиткофф считается одним из двух основных авторов "мирного плана" для Украины, который оказался слишком пророссийским. Вторым соавтором был спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев.

Даже в республиканской партии США возмутились столь явным подыгрыванием Москве со стороны Уиткоффа и призвали уволить его. В частности, конгрессмен Дон Бейкон заявил, что спецпосланник Трампа "ведет себя так, будто он на зарплате у России".

Особенно всех возмутил слитый в прессу разговор Уиткоффа с помощником Путина Юрием Ушаковым. В этой беседе помощник Трампа объяснял россиянам, как им лучше подлизаться к президенту США.

