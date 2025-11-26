Повестка дня встречи пока неизвестна.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве в пятницу, 28 ноября. Об этом сообщает Еuronews.

Пока официально правительство Венгрии не подтвердило визит. В Будапеште лишь заявили, что своевременно проинформируют общественность о программе Орбана.

Повестка дня встречи пока неизвестна. Впрочем, как отмечает издание, Орбан поддерживает связи с Путиным с момента полномасштабного вторжения России в Украину, трижды встретившись с кремлевским диктатором с начала 2022 года.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков призвал "не делать поспешных выводов" относительно возможного урегулирования войны в Украине. Также он заявил, что якобы существует много людей, в частности в США, которые хотят "сорвать" процесс окончания войны.

"Не стоит делать преждевременных выводов относительно близости конфликта в Украине к завершению", - сказал Песков.

Между тем Трамп ранее ответил, когда Зеленский прибудет в США. Он также отметил, что переговоры идут "хорошо" и сейчас продолжаются "некоторые переговоры с Россией".

"У нас идут хорошие переговоры. Мы начали с России. У нас продолжаются некоторые переговоры с Россией. С Украиной все в порядке. Думаю, они очень довольны этим. Хотелось бы, чтобы это закончилось... Мы продвигаемся вперед", - подчеркнул американский лидер.

