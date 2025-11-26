В 40% случаев украинцы задолжали за теплоснабжение.

В Украине зафиксировано 794 604 активных долга за коммунальные услуги по состоянию на начало ноября 2025 года.

Как сообщает "Опендатабот", несмотря на активный статус, большинство этих производств фактически зашли в тупик: 60% дел, то есть более 476 тысяч, уже завершены без реального взыскания. Долги так и остались в Реестре, но исполнители просто не смогли взыскать задолженность.

В этом году уже было открыто 194 тысячи новых производств по коммунальным долгам. Из них две трети до сих пор остаются открытыми (132 578 производств).

Больше всего за коммуналку задолжали в Харьковской области: 47,9 тысячи производств. Незначительно отстала Днепропетровская - 45,4 тысячи производств. Остальные регионы идут с отрывом минимум в три раза: Николаевская - 11,9 тыс., Полтавская - 11,3 тыс. и Сумская - 8,5 тыс.

В 40% случаев украинцы в 2025 году задолжали за теплоснабжение. На втором месте водоснабжение (18%), далее - газоснабжение (15%) и жилищное обслуживание (10%). На вывоз мусора и электроэнергию приходится по 8% и 6% соответственно.

Наибольшее количество производств открыто против людей в возрасте 46-60 лет - это почти 36% всех случаев, а каждый четвертый долг приходится на пенсионеров. При этом более половины производств (55%) в текущем году открыли против женщин.

"Антирекорд принадлежит 71-летней пенсионерке из Николаевской области, против которой только за этот год открыли 28 производств за долги за электроэнергию. Все они были завершены из-за невозможности взыскания", - сообщает "Опендатабот".

Ранее УНИАН писал, какие категории граждан имеют льготы на оплату коммунальных услуг и будет ли наказание для тех, кто накопит долг.

По словам адвоката Богдана Кушнира, для людей, чье жилье было разрушено или находится в оккупации начисление и взыскание штрафов по оплате жилищно-коммунальных услуг сейчас вообще запрещается. Также он напомнил о запрете на прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг.

