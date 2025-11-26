Особенно это актуально для людей, которые перешли на MacOS с Windows.

Apple делает быстрые и автономные MacBook, до которых многим Windows-ноутбукам далеко. Но особенности macOS часто раздражают новичков, которые только перешли на технику Apple. К счастью, почти всё меняется за минуту.

В BGR собрали пять настроек, которые стоит сразу поправить, чтобы новым MacBook было удобнее пользоваться.

Отключите Natural Scrolling

Если вы переходите с Windows, стандартный скролл macOS почти наверняка покажется непривычным: страница тянется в ту же сторону, куда вы ведёте пальцем на тачпаде. Исправляется так: System Settings > Trackpad > Scroll & Zoom, снимите галочку Natural scrolling. После этого тачпад будет работать так, как на большинстве ноутбуков.

Включите Tap to Click

По умолчанию MacBook реагирует только на полноценное нажатие на тачпад, а лёгкое касание игнорируется. Это может раздражать, особенно если вы часто кликаете в приложениях.Исправление: System Settings > Trackpad > Point & Click, включите Tap to click. Лёгкое касание теперь будет считаться кликом.

Приведите в порядок Dock

Dock на новом MacBook сразу забит приложениями вроде Карт, Новостей и Подкастов, а секция "Недавние" вообще показывает всё подряд. Это занимает место и мешает держать под рукой нужные программы. Что делать: System Settings > Desktop & Dock, отключите Show suggested and recent apps in Dock, поменяйте анимацию свёртывания с медленного Genie effect на Scale effect, удалите лишние иконки перетаскиванием вверх, закрепите нужные приложения из папки Applications.

Настройте Finder, чтобы он показывал важные данные

По умолчанию Finder скрывает путь к текущей папке, статус-бар и расширения файлов. Это неудобно, особенно если работаете с документами. Исправление:

Исправление:

Откройте любое Finder-окно > меню View > включите Show Path Bar и Show Status Bar

Далее: Finder > Settings > Advanced > включите Show all filename extensions, Keep folders on top, и установите поиск на Search the Current Folder

Отключите "Click Wallpaper to Reveal Desktop"

В macOS Sonoma щелчок по рабочему столу автоматически раздвигает все окна, чтобы показать виджеты и файлы. Функция полезная, но часто срабатывает случайно. Исправление: System Settings > Desktop & Dock > Desktop & Stage Manager > в поле Click wallpaper to reveal desktop выберите Only in Stage Manager. Если Stage Manager не используете - эта опция вам просто не нужна.

