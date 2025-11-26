Эксперты объясняют, как выбрать фрукт в магазине, где держать его дома, почему нельзя мыть кожуру заранее и что делать с уже очищенными зернами.

Сезон гранатов — один из лучших, они добавляют сладость, цвет и текстуру всему — от салатов и десертов до пиццы, как бы удивительно это не звучало. Плюс, они богаты антиоксидантами, клетчаткой и витаминами.

Но чтобы наслаждаться ими дольше, важно правильно их хранить, пишет Martha Stewart. Эксперты рассказали о том, где лучше держать гранаты и как продлить их свежесть на недели.

Как определить, стоит ли покупать гранат

Первый шаг к тому, чтобы гранаты оставались свежими — выбрать правильные плоды еще в магазине. Не обращайте внимания на небольшие царапины и неровности кожуры: они не отражают качество.

Видео дня

Главное — форма и вес, которые показывают, насколько сочные зерна внутри. "Люди часто смотрят на цвет, но настоящий показатель — вес. Выбирайте гранаты, которые тяжелее своего размера — это значит, что они полны сочных арилов", — подчеркивает президент компании POM Wonderful, крупнейшего производителя гранатов и гранатового сока в США, Деррик Миллер.

Если берете очищенные зерна: главное — смотреть на срок годности и употребить их вовремя.

Как сохранить гранаты свежими дольше

Целые гранаты хранятся удивительно долго — но только при правильных условиях. Им подходит прохладное, сухое место без прямого солнечного света. Если вы планируете съесть их за пару дней, можно оставить на столе. Но для долгого хранения лучше убрать в холодильник.

"Многие думают, что гранаты должны лежать на столешнице, потому что в магазине они при комнатной температуре", — отмечает диетолог Дженни Финке. Но дома лучше положить их в холодильник.

Важно: Не мойте гранаты перед хранением — влага на кожуре ускоряет порчу. Также держите их подальше от фруктов, выделяющих этилен (яблоки, бананы), — они ускоряют созревание и порчу.

Какой срок годности у граната:

На столе: до 1 недели

до 1 недели В холодильнике: до 2 месяцев

Как хранить зерна граната (арилы)

Как только вы достали зерна, они начинают портиться. "Кожура — идеальная природная защита. Без нее зерна нужно хранить в холодильнике", — заявляет Миллер.

Финке советует тщательно промокнуть арилы и хранить в неглубокой герметичной емкости. Бумажное полотенце на дне впитает лишнюю влагу и продлит срок свежести.

Как долго хранятся зерна граната:

В холодильнике: до 1 недели

до 1 недели Упакованные арилы: до даты, указанной производителем

Можно ли хранить зерна граната в морозилке

Да! Если не успеваете использовать, высыпьте зерна на противень, заморозьте по отдельности, затем пересыпьте в пакет. В морозилке они хранятся до нескольких месяцев.

Замороженные зерна сохраняют вкус и цвет. Их можно добавлять в смузи, йогурт или блюда прямо из морозилки. Но после разморозки структура станет мягче — не лучшее для перекуса.

Когда портится гранат

Понять, что гранат испортился, легко. У целого фрукта кожура становится мягкой, морщинистой или покрывается темными пятнами — это признак гнили. Любая плесень тоже означает, что фрукт нужно выбросить.

С зернами все еще проще: если внутри контейнера появляется мутная жидкость, пузырьки или плесень, значит зерна начали бродить и их есть нельзя.

Другие интересные новости о фруктах

Ранее УНИАН сообщал, какие полезные свойства имеет хурма и как ее есть. Хурма богата клетчаткой, витаминами, минералами и антиоксидантами, благодаря чему она очень полезна для здоровья. Предлагаем узнать о ней подробнее.

Кроме того, мы также рассказывали, какую пользу приносит организму употребление апельсинового сока. Он является основным источником полезных соединений, которые называются флавоноидами, которые, в свою очередь, известны своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Вас также могут заинтересовать новости: