Для проведения такой операции понадобится около 2 тысяч дронов, выяснили исследователи.

Китайские исследователи смоделировали операцию, в рамках которой Пекину теоретически удалось бы полностью заблокировать доступ Тайваня к Starlink. По данным South China Morning Post, для такого масштабного подавления понадобилось бы до 2 тысяч дронов радиоэлектронной борьбы.

Исследования провели специалисты из Чжэцзянского университета и Пекинского института технологий. Они использовали реальные данные Starlink, чтобы смоделировать динамическую сеть из спутников над территорией, сопоставимой с Тайванем.

Согласно их расчётам, единственный способ помешать работе такой распределённой системы - создать столь же распределённую сетку глушителей. То есть сотни узлов, установленных на дронах, аэростатах или самолётах. Эти устройства должны находиться друг от друга на расстоянии 5-10 километров и формировать электромагнитный купол высотой до 20 километров.

В идеальных условиях симуляция показала, что для полной блокировки Starlink достаточно около 935 таких узлов. Если же применять более дешёвые маломощные дроны, их потребуется примерно 2 тысячи.

Китай и Тайвань

В начале ноября немецкое издание BILD заявило, со ссылкой на свои источники, что Китай может готовить вторжение на Тайвань. По их данным, война может начаться в ноябре 2026 года.

К тому же, The Washinghton Post сообщали, что готовиться к потенциальному вторжению Китаю активно помогает Россия. РФ взяла на себя подготовку китайских десантников, поскольку в этом сегменте Россия все еще опережает Китай.

Спутниковый интернет и Starlink

Недавно Amazon представил своего "убийцу" Starlink. Компания переименовала свой проект Kuiper в Amazon Leo и показала, по словам самой Amazon, самые мощные в мире терминалы спутникового интернета.

Также SpaceX запустил юбилейный 10 000-й спутник Starlink. Но при этом работают сейчас чуть более 8 тысяч модулей.

