Документ об основании Apple с подписью Стива Джобса выставят на аукцион: его оцениват в $4 миллиона

Сам аукцион пройдёт в следующем году.

В начале 2026 года аукционный дом Christie's в Нью-Йорке выставит на торги оригинальный трёхстраничный договор о создании Apple, подписанный Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Роном Уэйном.

Аукционный дом рассчитывает получить от $2 до $4 миллионов - исторические бумаги, связанные с крупнейшими технологическими компаниями, стабильно привлекают коллекционеров и инвесторов, которые охотно платят за такие артефакты.

В лот входят не только основной партнёрский договор, но и подписанное через несколько дней соглашение об отказе Рона Уэйна от своей доли. По первоначальному распределению Джобс и Возняк получили по 45% компании, Уэйну досталось 10%, но он практически сразу вышел из проекта за $800. Сейчас эти 10% оценивались бы примерно в $400 миллиардов.

Видео дня

Аукцион назначен на 23 января 2026 года. В 2011 году аналогичные документы ушли у Sotheby’s за $1,59 миллионов, причём сама стоимость договора без премии составляла около $1,35 миллионов.

Ранее мы рассказывали, что в Bloomberg опровергли информацию о том, что Тим Кук собирается уходить с поста директора Apple. Как говорит Марк Гурман, Кук собирается управлять компанией минимум до 2028 года.

Вас также могут заинтересовать новости: