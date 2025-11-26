Православный праздник сегодня носит народное название Романов день.

27 ноября по новому церковному календарю вспоминают икону Божией Матери "Знамение", одну из наиболее почитаемых в православной традиции. В этот день соблюдают особые обычаи и прислушиваются к давним приметам. О них, запретах даты, а также какой сегодня праздник церковный приходится по старому стилю - читайте в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Чудотворный образ Божией Матери "Знамение" создали во второй четверти XII века. Позже, в XVI столетии, икону обновили, после чего от древнего письма сохранились лишь некоторые элементы - части мафория и одежды Богородицы, и медальон вокруг Младенца.

Свое название святыня получила после события 1170 года - тогда, во время осады Новгорода войсками Андрея Боголюбского, произошло чудо. По преданию, архиепископ услышал голос Богородицы, она велела обойти с образом "Знамение" крепостную стену. Враги стали стрелять и стрелы поразили икону, а из глаз Богоматери потекли слезы. Осаждающие в страхе отступили, а произошедшее чудо с тех пор стали почитать в этот день.

Видео дня

На иконе "Знамение" Божия Матерь изображена в молитвенном жесте с поднятыми руками, а на ее груди - Младенец Христос.

***

Кого сегодня почитают еще:

вспоминают великомученика Якова Персидского;

преподобного Палладия Александрийского;

преподобномучеников 17 монахов в Индии;

преподобного Романа Антиохийского,

а также обретение мощей благоверного Всеволода, в святом крещении Гавриила, князя Новгородского, чудотворца.

Какой праздник сегодня церковный по юлианскому календарю

В эту дату по старому стилю почитают святого Филиппа, одного из двенадцати апостолов Иисуса Христа - ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник и его историю.

О чем стоит помолиться в этот день, что можно и что сегодня нельзя делать

День памяти иконы Богородицы "Знамение" считают временем особой помощи и защиты. По преданию, чудотворный образ защищает от войн, стихийных бедствий, примиряет врагов, а также исцеляет от тяжелых болезней. Перед ликом Богородицы молятся о мире, здоровье, укреплении семьи и защите от злых людей - верят, что после искренней молитвы судьба может измениться к лучшему.

В народе праздник называют Романов день - в честь великомученика Романа Антиохийского, память которого также совершается сегодня.

В этот день можно заниматься уборкой - говорят, что вместе с вынесенным мусором уходят неприятности. Хорошей приметой считается найти рога лося - они их как раз сбрасывают в это время. В старину найденные рога считались сильным оберегом для дома, поэтому их вешали у входа. Верят также, что если потереть рога рукой и загадать желание, то оно обязательно исполнится.

Еще одно важное поверье дня: 27 ноября стоит обращать внимание на различные знаки. Считается, что именно сегодня судьба дает подсказки, а также предупреждает о беде и помогает избежать опасности.

Церковь в этот день, как и всегда, призывает избегать ругани, зависти, жадности. Нельзя лениться, обижать людей или животных, отказывать в помощи и впадать в отчаяние.

Продолжается Рождественский пост - тем, кто постится, сегодня разрешаются блюда с растительным маслом и рыба.

По народным приметам в этот день не стоит заниматься тяжелым физическим трудом, сегодня не шьют, не вяжут - считается, что так можно "зашить тепло". Не берут в руки и острые предметы, чтобы не привлечь несчастья.

Приметы на 27 ноября

По погоде и природе этой даты можно судить о том, какой будет погода, урожай и даже лето:

иней с утра - к урожаю овса;

денек теплый сегодня - лето буде дождливым;

снег пошел - в мае погода испортится;

вороны раскричались - к оттепели;

лес шумит - тоже к потеплению;

заря багряная - к сильному ветру с порывами.

В народе считается, что если в Романов день встать лицом к ветру и позволить ему "обдуть" себя, то все беды и невзгоды уйдут вместе с ним.

Вас также могут заинтересовать новости: