27 ноября по новому церковному календарю вспоминают икону Божией Матери "Знамение", одну из наиболее почитаемых в православной традиции. В этот день соблюдают особые обычаи и прислушиваются к давним приметам. О них, запретах даты, а также какой сегодня праздник церковный приходится по старому стилю - читайте в материале.
- Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю
- Какой праздник сегодня церковный по юлианскому календарю
- О чем стоит помолиться в этот день, что можно и что сегодня нельзя делать
- Приметы на 27 ноября
Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю
Чудотворный образ Божией Матери "Знамение" создали во второй четверти XII века. Позже, в XVI столетии, икону обновили, после чего от древнего письма сохранились лишь некоторые элементы - части мафория и одежды Богородицы, и медальон вокруг Младенца.
Свое название святыня получила после события 1170 года - тогда, во время осады Новгорода войсками Андрея Боголюбского, произошло чудо. По преданию, архиепископ услышал голос Богородицы, она велела обойти с образом "Знамение" крепостную стену. Враги стали стрелять и стрелы поразили икону, а из глаз Богоматери потекли слезы. Осаждающие в страхе отступили, а произошедшее чудо с тех пор стали почитать в этот день.
На иконе "Знамение" Божия Матерь изображена в молитвенном жесте с поднятыми руками, а на ее груди - Младенец Христос.
***
Кого сегодня почитают еще:
- вспоминают великомученика Якова Персидского;
- преподобного Палладия Александрийского;
- преподобномучеников 17 монахов в Индии;
- преподобного Романа Антиохийского,
а также обретение мощей благоверного Всеволода, в святом крещении Гавриила, князя Новгородского, чудотворца.
Какой праздник сегодня церковный по юлианскому календарю
В эту дату по старому стилю почитают святого Филиппа, одного из двенадцати апостолов Иисуса Христа - ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник и его историю.
О чем стоит помолиться в этот день, что можно и что сегодня нельзя делать
День памяти иконы Богородицы "Знамение" считают временем особой помощи и защиты. По преданию, чудотворный образ защищает от войн, стихийных бедствий, примиряет врагов, а также исцеляет от тяжелых болезней. Перед ликом Богородицы молятся о мире, здоровье, укреплении семьи и защите от злых людей - верят, что после искренней молитвы судьба может измениться к лучшему.
В народе праздник называют Романов день - в честь великомученика Романа Антиохийского, память которого также совершается сегодня.
В этот день можно заниматься уборкой - говорят, что вместе с вынесенным мусором уходят неприятности. Хорошей приметой считается найти рога лося - они их как раз сбрасывают в это время. В старину найденные рога считались сильным оберегом для дома, поэтому их вешали у входа. Верят также, что если потереть рога рукой и загадать желание, то оно обязательно исполнится.
Еще одно важное поверье дня: 27 ноября стоит обращать внимание на различные знаки. Считается, что именно сегодня судьба дает подсказки, а также предупреждает о беде и помогает избежать опасности.
Церковь в этот день, как и всегда, призывает избегать ругани, зависти, жадности. Нельзя лениться, обижать людей или животных, отказывать в помощи и впадать в отчаяние.
Продолжается Рождественский пост - тем, кто постится, сегодня разрешаются блюда с растительным маслом и рыба.
По народным приметам в этот день не стоит заниматься тяжелым физическим трудом, сегодня не шьют, не вяжут - считается, что так можно "зашить тепло". Не берут в руки и острые предметы, чтобы не привлечь несчастья.
Приметы на 27 ноября
По погоде и природе этой даты можно судить о том, какой будет погода, урожай и даже лето:
- иней с утра - к урожаю овса;
- денек теплый сегодня - лето буде дождливым;
- снег пошел - в мае погода испортится;
- вороны раскричались - к оттепели;
- лес шумит - тоже к потеплению;
- заря багряная - к сильному ветру с порывами.
В народе считается, что если в Романов день встать лицом к ветру и позволить ему "обдуть" себя, то все беды и невзгоды уйдут вместе с ним.