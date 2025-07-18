Аналитики отметили, что за 10 лет рождаемость в государстве сократилась более чем вдвое. Также демографы сообщили, в какой области умирает людей больше всего.

В Украине на одного новорожденного приходится трое умерших. За первые полгода в стране родилось более 86 тыс. младенцев, а умерло более 249 тыс. человек.

Об этом говорится в новой аналитике на сайте Opendatabot со ссылкой на данные Министерства юстиции. В частности, за первые полгода 2025 года родилось 86 тысяч 795 младенцев.

"Рождаемость в войну стабилизировалась, ведь это почти столько же, как за соответствующий период прошлого года. Тогда за первое полугодие в мир пришло 87 655 маленьких граждан", - говорится в сообщении.

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В то же время, отмечается, что в целом тренд является неутешительным.

"За 10 лет рождаемость уменьшилась в 2,2 раза. Если в 2016, в среднем, в месяц рождалось 32 тыс. младенцев, то в этом году - только 14 тыс.", - констатируется в сообщении.

Также сказано, что больше всего младенцев традиционно появляются в Киеве - 9 947 или 12% от общего количества новорожденных. На втором месте Львовщина - 8 282 (10%) малышей. Замыкает тройку лидеров Днепропетровщина - 6 670 (8%).

"В некоторых регионах, несмотря на войну, наблюдается даже небольшой прирост рождаемости. Лидирует Киевщина - +6% за год, на Львовщине +5%, на Волыни +6%", - утверждается в сообщении.

В общем небольшой прирост наблюдается в 7 регионах страны.

В то же время, в регионах, приближенных к линии фронта, ожидаемо на свет приходит меньше детей. В Донецкой области за год рождаемость сократилась почти вдвое (-47%), на Херсонщине - на 11% и на Черниговщине на 10%.

Рождается больше мальчиков - 51%.

При этом, за первые полгода в Украине умерло 249 002 человек.

"Сейчас на новорожденного приходится трое умерших. Этот показатель неизменен в течение последних 5 лет. Таким образом население страны уменьшается более чем на 300 тыс. ежегодно", - сказано в сообщении.

В этой связи, к сравнению, в 2016 году на 1 малыша приходилось 2 умерших.

По имеющимся данным, каждый девятый человек в Украине умирает на Днепропетровщине - 27 120 умерших. Это стабильно самый большой показатель в Украине. Также среди антилидеров Киев с 18 114 смертями и Харьковщина - 17 694 умерших.

Демографическая ситуация в Украине

Директор Института демографии и проблем качества жизни Элла Либанова считает, что война усилила демографические проблемы, но не создала их. В Украине не рождается необходимого количества детей. Уровень смертности превышает уровень рождаемости с 1991 года. Из-за войны многие дети, которые должны были родиться, уже никогда не увидят свет.

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