Оккупанты проникли в центр Покровска, - DeepState

Группа оккупантов движется по центральному проспекту Мира.

Все чаще фиксируется присутствие российских военных в центре Покровска. Об этом сообщает мониторинговая группа DeepState.

"К сожалению, появляется все больше видео с фиксацией оккупантов в центральной части города. На этот раз их группа идет с севера на юг вдоль проспекта Мира, фиксируя руины города и местного бизнеса", - сказано в сообщении.

Также в DeepState отмечают, что проникновению оккупантов в центр города Покровска способствуют погодные условия: "Пока "генерал мороз" еще спит, врагу помогает "полковник дождь" и "майор туман"

Видео дня

Покровск сегодня - главные новости

Как сообщалось ранее, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Гнатов заявил, что российские оккупационные войска не смогут захватить Покровск до конца текущего года. Однако они не оставят попыток оккупировать этот город.

Он отметил, что россияне продолжат создавать почву для манипуляций на Покровском направлении. Сейчас там сосредоточено более 100 тысяч оккупантов. "Эти попытки продолжаются уже более года, и россияне переносят сроки, которые им определили для захвата города. Эти сроки и дальше будут сдвигаться. Сейчас они стягивают туда все имеющиеся резервы. Удастся ли им создать условия, чтобы еще больше осложнить обстановку, - трудно прогнозировать", - сказал Гнатов.

Вас также могут заинтересовать новости: