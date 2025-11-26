Музыкант борется с тяжелой болезнью.

Лидер украинской группы ADAM Михаил Клименко продолжает бороться с тяжелой болезнью и по-прежнему пребывает в коме. Его супруга и партнерша по сцене Саша Норова довела до слез новым обращением к нему. Она опубликовала в своем Instagram видео их выступления со словами:

"Люблю Тебя Люблю".

На ролике Саша добавила откровенную и душераздирающую подпись:

"Миша, я так жду твоего поцелуя. Так жду! Каждую минутку, каждую, молюсь о тебе Богу и верю изо всех сил, что мы еще поцелуемся".

Поклонники группы в комментариях отреагировали словами поддержки:

"Мишенька, возвращайся, братец. Ждем тебя очень сильно. Вся Украина, весь мир ждут. Возвращайся уже к нам", "Молюсь и каждый день думаю за Мишу и вас прекрасных. Саша, сил вам и веры в лучшее", "Любовь точно победит", "Божьего исцеления", "Такая любовь бывает раз в никогда. Пусть Миша поскорее откроет глаза, посмотрит на вас со всем теплом и скажет: "Милая, я здесь", "Мы все так ждем! Миша, услышь нас, возвращайся", "Верю в силу любви. Михаил, просыпайтесь. Вас ждет такая замечательная ваша половинка".

Напомним, как писал УНИАН, что лидер группы ADAM уже два месяца ведет борьбу с тяжелой болезнью - туберкулезным менингитом.

