Республиканцы осудили отношение спецпосланника Трампа к РФ.

Некоторые республиканские законодатели призвали администрацию президента США изменить курс, реагируя на утечку информации о разговоре между спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и советником российского диктатора по вопросам внешней политики Юрием Ушаковым. Об этом пишет The Wall Street Journal.

"Это серьезная проблема. И одна из многих причин, почему эти бессмысленные побочные представления и тайные встречи должны прекратиться. Позвольте государственному секретарю Марко Рубио выполнять свою работу справедливо и объективно", - отметил представитель Брайан Фицпатрик (республиканец, Пенсильвания) в X.

В то же время конгрессмен Дон Бейкон (республиканец, Небраска), который критиковал администрацию Трампа за ведение переговоров, заявил, что отчет показывает, что Уиткоффа нужно отстранить. По его словам, спецпосланник Трампа "ведет себя так, будто он на зарплате у России".

"Весь этот инцидент стал фиаско и пятном на репутации нашей страны. Его нужно уволить", - призвал Бейкон.

Разговор между Виткоффом и Ушаковым - последние новости

Ранее советник российского диктатора по вопросам внешней политики Юрий Ушаков высказался об утечке разговора с Уиткоффом. Он считает, что кто-то "сливает" содержание подобных разговоров.

"Я с Уиткоффом довольно часто разговариваю, но суть разговоров - они имеют закрытый характер - я не комментирую. Да никто не должен комментировать... Кто-то сливает, кто-то прослушивает, но не мы", - отметил Ушаков.

В то же время The Telegraph писал, что утечка разговора показала близость Виткоффа к Москве и его подыгрывание Кремлю. В частности, во время разговора спецпосланник Трампа отмечал, что верил, что Россия всегда хотела мира.

"Говорил ли он это исключительно ради Ушакова - дипломатическая лесть? Или он действительно считает, что страна, которая начала незаконное вторжение в Украину, "всегда хотела мира"? Возможно, наиболее тревожным моментом является его реплика о том, что Путину стоило бы поговорить с Трампом перед предстоящей встречей в Белом доме с Владимиром Зеленским, президентом Украины", - подчеркнули в The Telegraph.

