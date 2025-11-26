Выход iPad Mini 8 ожидается во второй половине 2026 года.

Apple готовится выпустить iPad Mini 8 только в конце 2026 года, но в сети уже появились характеристики планшета.

По данным корейского инсайдера yeux1122, новый планшет станет первым "миником" с OLED-экраном. Apple перейдёт на LTPS-панель, чтобы удержать себестоимость, но при этом увеличит диагональ примерно до 8,5 дюймов. Ожидается, что корпус по размерам почти не изменится - OLED-технология позволяет уменьшить рамки без расширения устройства.

Также вместо чипа A17 Pro, который стоит в iPad mini 7, новинка получит A19 Pro - такой же используется в iPhone 17 Pro. Он ощутимо быстрее в играх и тяжёлых задачах, показывает лучший показатель производительность на ватт среди мобильных флагманских процессоров и даёт до 60-70% прироста FPS по сравнению с прежними моделями. При этом энергоэффективные ядра у него быстрее почти на треть, что должно положительно сказаться на автономности.

Массовое производство стартует в третьем квартале 2026 года, а анонс ожидается ближе к четвёртому. Поставщиком OLED-панелей, по сообщениям СМИ, станет Samsung.

Но самое важное, что несмотря на переход на OLED и более мощное железо, цена может остаться прежней - около 500 долларов за базовую версию. Экономить Apple будет за счёт LTPS-матрицы и, возможно, использования бининговой версии A19 Pro с 5-ядерным GPU.

Ранее мы рассказывали, что грядущему iPhone приписывают цену в 100 тыс грн. Корпорация собирается задавать новый стандарт на рынке складных смартфонов.

