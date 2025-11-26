После отказа сражаться за врага украинского военнослужащего хотели расстрелять.

В Покровске украинские штурмовики спасли побратима из плена российских оккупантов. Об этом говорится в опубликованном на странице 425-го отдельного штурмового полка "Скала" в Facebook видео.

Там отмечается, что во время операции в Покровске командование полка получило информацию, что на одной из позиций врага находится украинский военнослужащий из смежного подразделения, который попал в плен.

Так, принято было решение направить туда штурмовую группу, уничтожить врага и освободить собрата.

Сам спасенный военнослужащий из 157-й бригады рассказал, что заблудился и случайно вышел на вражескую позицию. Там его и взяли в плен. У мужчины забрали рацию и хотели слушать разговоры украинских военнослужащих. Впрочем, рацию он заблокировал.

Россияне предложили украинскому пленному воевать за них, но они получили отказ. Так, враг решил расстрелять украинского военнослужащего, но этого не произошло благодаря спасательной операции штурмового подразделения.

Несмотря на высокий риск, решено было наносить поражение по блиндажу, что должно было облегчить задачу для штурмовой двойки, которая шла на спасение. После обстрела вражеская группа начала отходить, а у пленного появился шанс на побег. Так, побратимы нашли его и спасли.

Война в Украине - ситуация в Покровске

Как сообщал УНИАН, ранее офицер бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Владимир Черняк рассказал, что с таким огромным количеством вражеской пехоты и техники, которую российская армия использует возле Покровска, как и с таким количеством убитых и взятых в плен россиян, украинские войска с 2022 года еще не сталкивались.

По словам Черняка, то, что ситуация в Покровске стабилизирована, не соответствует действительности. Впрочем, в зоне ответственности бригады "Рубеж" врагу не удается прорвать линию обороны, он не имеет успехов в продвижении.

