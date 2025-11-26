Некоторые птицы в мире достигают высокого роста и чувствуют себя лучше на земле, чем в небе.

Нашу планету населяют птицы различных размеров. Среди них есть те, кто сравним с ростом человека и при этом способен парить над облаками с невероятной динамикой. Но также в природе есть "летчики", которые взлетают лишь в случае крайней необходимости. Discovery Wildlife рассказывает о пяти птицах с самыми огромными размахами крыльев.

1. Странствующий альбатрос (Diomedea exulans)

Самая крупная летающая птица, размах крыльев которой в расправленном состоянии достигает 3,5 метра. Это фантастический планёр, способный пролететь сотню километров, не сделав ни единого взмаха крыльев. Но когда ему нужно ускориться, он может развить скорость до 140 км/ч.

Странствующий альбатрос собирается для размножения большими колониями на удалённых островах вблизи Южного полярного круга и на некоторых островах Южной Атлантики. В негнездовой период эта птица бороздит океанские просторы.

2. Кудрявый пеликан (Pelecanus crispus)

Пеликаны - крупнейшие семейства летающих птиц в мире. Кудрявый пеликан (также известен как далматинский пеликан) - самый большой в своем виде и даже попал Книгу рекордов Гиннеса. Длина его тела может достигать 1,8 м, а размах крыльев - 3,2 м. Животное получило свое название не из-за пятнистого оперения, а прежде всего потому, что его ареал обитания включал Далмацию в Хорватии. Однако с 1950-х годов он вымер в этой местности. Теперь эту птицу можно встретить в Южной Европе, на Ближнем и Дальнем Востоке.

Есть еще большой белый пеликан с размахом крыльев около 3,6 м, который не сильно уступает в размерах бывшему представителю балканского побережья.

3. Аист марабу (Leptoptilos crumeniferus)

Этот гигантский аист обитает в Африке к югу от Сахары, его можно отличить от других видов аистов по серо-белым крыльям и длинным голым мешкам на горле.

Размах крыльев аиста марабу составляет 2,6 м, но по данным натуралистов Фишера и Петерсона, был зарегистрирован также экземпляр с размахом крыльев 3,7 м.

Они не летают высоко в небе, предпочитая оставаться близко к земле, чтобы охотиться за пищей. Этот вид аистов часто присоединяется к стервятникам, чтобы питаться падалью, перемещаясь вместе с большими стадами животных.

4. Андский кондор (Vultur gryphus)

Эта птица является самой крупной среди хищных сородичей. Андский кондор обитает в Южной Америке, может достигать высоты 1,4 м и размаха крыльев 3,3 м. Вес самцов составляет 11-15 кг, а самок - до 11 кг.

Андский кондор использует воздушные и термические потоки, чтобы поддерживать своё тяжёлое тело в полёте.

Этот вид в последнее время находится под серьёзной угрозой исчезновения. Предпринимаются попытки предотвратить его вымирание.

5. Африканская большая дрофа (Ardeotis kori)

Это самая тяжёлая летающая птица и одна из самых крупных. Несмотря на размах крыльев до 2,75 м, дрофа-кори может весить до 19 кг, что довольно много, чтобы поднять себя в воздух.

Из-за огромного веса этот вид дроф тратит много энергии на полёт, - они взлетают только в случае крайней необходимости. Африканская большая дрофа предпочитает проводить большую часть времени, добывая пищу на земле: питается гусеницами, навозными жуками, а также разнообразными травами и семенами.

В настоящее время считается, что более 50% популяции большой дрофы находится вдали от их традиционных ареалов в Центральной Европе и Центральной Азии.

