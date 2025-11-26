Спасатели не могут добраться до части пострадавших территорий.

По меньшей мере 17 человек погибли в результате мощных оползней и внезапных наводнений на острове Суматра в Индонезии. Как пишет Sky News, еще шестеро считаются пропавшими без вести.

Говорится, что спасательные команды до сих пор пытаются прорваться в отдаленные районы провинции Северная Суматра, отрезанных потоками воды и грязи.

По данным полиции, ливни, продолжавшиеся несколько дней, вызвали выход рек из берегов. Вода вместе с камнями, почвой и деревьями рвалась вниз по склонам, уничтожая все на своем пути.

Больше всего пострадали три округа. В городе Сиболга спасатели обнаружили тела по меньшей мере пяти погибших и трех раненых. Поиски еще четырех пропавших продолжаются. В соседнем округе Центральный Тапанули оползни накрыли несколько домов, унеся жизни целой семьи из четырех человек. Наводнения затопили почти 2 000 домов и зданий.

Еще семь тел нашли в округе Южный Тапанули, где потоки воды и оползни заставили более 2 800 жителей бежать во временные убежища. Представитель нацагентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Абдул Мухари заявил, что ранения получили по меньшей мере 58 человек. В Северном Тапануле стихия разрушила два моста и повредила около 50 домов.

В соцсетях распространяются видео, на которых видно, как вода стекает с крыш домов, а напуганные люди пытаются добраться до безопасных мест. В отдельных районах улицы превратились в бурные потоки, которые несли деревья и обломки.

Спасательная операция осложнена непогодой

Начальник полиции Сиболги Эдди Инганта сообщил, что для пострадавших созданы временные укрытия. Жителей опасных зон призывают немедленно эвакуироваться, ведь продолжаются дожди, которые могут вызвать новые оползни.

"Погодные условия и потоки грязи значительно затрудняют спасательные работы", - отметил он. По его словам, доступ ко многим районам остается ограниченным.

"Бедствие на Суматре произошло в тот же день, когда на Яве официально завершили поисково-спасательные работы после 10 дней операций в районах, где оползни унесли жизни 38 человек. В двух округах на Яве несколько местных жителей до сих пор считаются пропавшими", - говорится в публикации.

Как отмечается, в сезон дождей - с октября по март - Индонезия страдает от наводнений и оползней. На архипелаге из более 17 тысяч островов миллионы людей живут в горных районах или возле плодородных, но опасных пойм.

Дополнительно на прошлой неделе почти тысяча человек была вынуждена покинуть свои дома на Яве из-за извержения вулкана Семеру - самой высокой вершины острова.

Другие новости о природных катаклизмах

Напомним, на днях спутниковые снимки зафиксировали редкое извержение вулкана Хайли-Губби в Эфиопии, которое выбросило мощные столбы пепла в сторону Йемена и Омана. Это первая за почти 10 тысяч лет активность этого вулкана. Ученые заявляют: это событие демонстрирует, что даже вулканы, которые были неактивными тысячелетиями, могут внезапно проснуться и это несет большие риски для населения.

