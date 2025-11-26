Соболев причастен к созданию пусковых установок и наземного оборудования мобильного ракетного комплекса "Пионер".

В Волгограде (РФ) умер известный конструктор Валериан Соболев, который создал пусковые комплексы "Искандер" и "Тополь". Как сообщило местное издание Oblvesti, Соболев скончался после тяжелой продолжительной болезни 25 ноября.

Бывшего создателя и генерального конструктора ЦКБ-Титан называют "выдающимся конструктором оборонной техники", "ученым-мыслителем", "талантливым инженером".

"Под его непосредственным руководством были созданы такие образцы, как пусковые комплексы: Луна; Ока; Темп-2с; Пионер; Тополь; Искандер и многое другое", - пишет СМИ.

Видео дня

Прощание с Соболевым запланировано на 29 ноября.

Что известно о Соболеве

Согласно информации из открытых источников, конструктор ракетной техники, лауреат Ленинской премии и Государственной премии СССР Валериан Соболев родился 19 августа 1938 года в Сталинграде.

Был народным депутатом СССР (1989-1991), работал на различных должностях на заводе бурового оборудования "Баррикады", был 1-м заместителем главы администрации Волгоградской области, 1-м заместителем председателя Государственной инвестиционной корпорации (Москва), с 1996 года - в научно-инжиниринговых и производственных компаниях.

Он - один из разработчиков самоходных пусковых установок и наземного оборудования ракетных комплексов стратегического назначения с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) "Темп-2С". Руководил конструкторскими работами по созданию пусковых установок и наземного оборудования мобильного ракетного комплекса "Пионер", модификаций "Пионер УТТХ", "Пионер-3", подвижного грунтового ракетного комплекса с МБР "Тополь".

Смерть других известных россиян

Напомним, ранее в России умер экс-главный редактор "РИА Новости Украина", пропагандист Кирилл Вышинский. В Украине его обвинили в государственной измене. Вышинский умер в Москве после "тяжелой и продолжительной болезни", в возрасте 58 лет.

Известно, что до 2018 года Вышинский возглавлял "РИА Новости Украина", в 2018-м его задержала Служба безопасности Украины, ему инкриминировали "подрывную информационную деятельность против Украины". В сентябре 2019 года Вышинский попал в "обменные списки" и был доставлен в Москву. В рамках того обмена в Украину вернулись Олег Сенцов, Александр Кольченко, украинские моряки, захваченные россиянами в Керченском проливе и тому подобное.

Вас также могут заинтересовать новости: