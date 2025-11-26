Ситуация на фронте чрезвычайно тяжелая, но это не повод верить российским побасенкам, говорят военные.

Российские заявления о "ежедневных продвижениях" на Харьковщине не соответствуют реальности, потому что по их же цифрам, враг бы уже должен был стоять где-то между Харьковской и Полтавской областями. Об этом заявил начальник отделения коммуникаций 48-й отдельной артиллерийской бригады Богдан Петренко в эфире Ранок.LIVE.

"Здесь россияне подают чуть ли не победные ежедневно какие-то информационные новости, где они там продвигаются то на 500 м, то на километр. Но аналитики посчитали, и если подсчитать эти все данные, которые они подают на сегодняшний момент, то они уже, пожалуй, где-то стояли бы, по меньшей мере, на границе Харьковской и Полтавской областей", - сказал он.

В целом, по словам Петренко, ситуация чрезвычайно тяжелая, но в последнее время каких-то кардинальных изменений не произошло. В то же время, из-за погодных условий усложняется логистика, потому что грунтовые дороги сложно использовать, а на тех, что имеют твердое покрытие, россияне используют "дроны-ждуны".

Он рассказал, что самыми горячими точками остаются Волчанск и район Двуречанска. В Волчанске россияне пытаются прорваться с западной стороны, но без техники, потому что есть препятствия и ее уничтожают украинские силы.

Бои в Харьковской области

Как сообщал УНИАН, военный обозреватель Денис Попович рассказал, что никакого окружения в городе Купянск со стороны российских захватчиков нет. Наоборот, украинские защитники постепенно вытесняют оккупантов из города.

Он отметил, что в пределах города продолжаются бои, но зачистка населенного пункта от оккупантов - это вопрос времени.

Он подчеркнул, что перед захватчиками стоит вопрос как продержаться в городе. Как считает Попович, в будущем можно ожидать положительную информацию от деятельности Сил обороны Украины на этом направлении.

