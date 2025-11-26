По ее словам, не должно быть узаконивания захвата территории силой, а также ограничения количества ВСУ.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила депутатам Европейского парламента приоритеты, которые Евросоюз будет отстаивать в процессе разработки и заключения мирного соглашения между Украиной и Россией. Как передает корреспондент УНИАН, об этом фон дер Ляйен сказала во время выступления на дебатах в Европейском парламенте.

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что Украина борется за свою безопасность, свободу, независимость, и именно это "стоит на кону".

По ее словам, сейчас наступили решающие дни для Украины и Европы, и именно поэтому Евросоюз должен продолжать оказывать давление на Россию, пока не будет установлен длительный и справедливый мир.

"Европа будет выступать на стороне Украины и поддерживать Украину на каждом этапе пути", - подчеркнула фон дер Ляйен.

При этом, по ее словам, российский "пособник" для действий не изменился, потому что с самого начала Россия верит, что сможет дольше продержаться за Украину, Европу и всех ее союзников.

"И каждый раз, когда наблюдается серьезный прогресс в переговорах, которые могут привести к настоящему миру, насилие обостряется", - отметила президент ЕК.

Она считает, что это уже закономерность, которая наблюдалась со стороны России и раньше.

По ее убеждению, Украина для Кремля является первым шагом в значительно большей игре.

"Для России любое мирное соглашение - это о постоянном перекраивании карты, это о возвращении к отношениям между великими державами и сфер влияния. Но для Украины и Европы любое мирное соглашение - это о создании справедливого и мирного мира. Мира, который остановит этот конфликт, и не посеет зерно для новых конфликтов в будущем. И это об обеспечении прочной и устойчивой архитектуры безопасности для нашего континента, которая базируется на сильной Европе, сильном НАТО, крепком трансатлантическом партнерстве", - подчеркнула фон дер Ляйен.

В связи с этим, она заверила, что именно эти принципы ЕС будет защищать вместе с Украиной и союзниками на каждом шагу этого пути.

Также президент ЕК заверила, что Европа поддерживает все усилия для построения справедливого и прочного мира для Украины. Этот мир должен прекратить убийства и гарантировать Украине безопасность и суверенные права долгосрочно, а также обеспечить надежную архитектуру безопасности для Европы.

По этой причине в ЕС приветствуют усилия президента США Дональда Трампа.

"После месяцев обсуждений, важно, что началась работа над фактическим текстом. Конечно, мы знаем, нужно гораздо больше усилий. Но я верю, что благодаря работе Украины, Соединенных Штатов и европейцев в течение последних дней в Женеве, теперь у нас есть отправная точка. Наш объединенный фронт, наш единый голос и общее понимание цели должны в дальнейшем направлять работу на европейском уровне", - сообщила фон дер Ляйен.

В связи с этим, она назвала основные принципы для Европы в сотрудничестве с Украиной, США и Коалицией желающих относительно дальнейшего пути.

Первый приоритет касается того, что соглашение о завершении войны должно привести к справедливому и длительному миру, а также обеспечить реальную безопасность для Украины и Европы.

"Как для суверенной нации, не может быть ограничений на Вооруженные силы Украины, которые оставят страну уязвимой перед будущими атаками", - отметила фон дер Ляйен.

Президент ЕК подчеркнула, что Украина нуждается в надежных и долгосрочных гарантиях безопасности в рамках "более широкого пакета мер по сдерживанию и предотвращению любых будущих нападений со стороны России".

Второй приоритет касается поддержки суверенитета Украины. В частности, надо быть четкими, что не должно быть одностроннего разделения европейского суверенного государства и что границы не могут меняться силой.

"Если сегодня мы легитимизируем и формализуем подрыв границ, мы откроем двери для новых войн завтра. Мы не можем этого позволить", - констатировала фон дер Ляйен.

Также Украина должна самостоятельно выбирать собственное будущее и уже сделала выбор в пользу Евросоюза.

"Европейское будущее связано с будущим Украины, и поэтому, будущее Украины - в Европейском Союзе", - добавила она.

Третий приоритет касается обеспечения финансовых потребностей Украины.

"При отсутствии какого-либо реального намерения со стороны России участвовать в мирных переговорах понятно, что мы должны поддерживать Украину для ее самообороны", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Она напомнила, что на период 2026-2027 годов Совет ЕС обязался удовлетворить финансовые потребности Украины. Еврокомиссия представила варианты финансирования, в том числе за счет замороженных российских активов. Теперь ЕК готова представить соответствующий юридический тест.

Четвертый приоритет предусматривает, что каким бы ни был дизайн будущего мирного договора, значительная часть его внедрения будет зависеть от ЕС и партнеров по НАТО. Поэтому, должен быть соблюден принцип, что ничего не может быть об Украине без участия Украины, о Европе без Европы, и о НАТО без НАТО. Речь идет о гарантиях безопасности, санкциях, финансировании восстановления Украины, интеграции в единый рынок или членстве Украины в ЕС.

Пятый приоритет должен касаться возвращения в Украину всех похищенных Россией детей.

"Мирный план" США - что известно

Как сообщал УНИАН, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отмечает, что по итогам переговоров Украины и США в Женеве по "мирному плану" остается еще несколько разногласий.

В то же время стало известно, что украинская делегация донесла до американцев позицию, что любые переговоры должны начинаться после прекращения огня в воздухе, на суше и в море.

