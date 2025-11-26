Графики почасовых отключений в четверг будут действовать объемом от 0,5 до 2,5 очередей.

Завтра, 27 ноября, во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления.

Как сообщили в "Укрэнерго", причиной введения ограничений являются последствия предыдущих российских массированных ракетно-дронных атак на энергообъекты

Графики почасовых отключений будут действовать в четверг с 00:00 до 23:59, объемом от 0,5 до 2,5 очередей. Для промышленных потребителей графики ограничения мощности будут применяться аналогично в течение всех суток.

"Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - отметили в "Укрэнерго".

При условии отсутствия новых вражеских обстрелов энергосистемы, в большинстве регионов Украины объем отключений до конца недели сократится до максимум двух очередей, заявил глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

Говоря о последствиях недавней массированной атаки России на энергосистему Украины, Зайченко отметил, что большинство повреждений объектов "Укрэнерго" уже устранено и "оборудование включено в работу".

Сегодня, 26 ноября, в Харьковской, Сумской и Полтавской областях введены аварийные отключения света из-за сложной ситуации в энергосистеме и новой российской атаки на энергообъекты.

