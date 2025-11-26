Легкий многоцелевой PZL M28 совершил первый полет в 1993 году.

Польская компания PZL Mielec (принадлежит американской корпорации Lockheed Martin) изготовит и передаст немецкой PD Sicherheit GmbH два самолета M28 Skytruck. Об этом сообщает Defense Express.

По данным военно-технического портала, в PD Sicherheit GmbH уже используют четыре самолета M28 Skytruck от PZL Mielec.

Заказанные сейчас машины будут применять для учений сил специальных операций и контртеррористических подразделений Германии. Речь идет о прыжках с парашютами и сбросе различных грузов.

Видео дня

Справка УНИАН. PZL M28 Skytruck - базовая транспортная модификация польского PZL M28, который совершил первый полет в 1993 году. Следует отметить, что PZL M28 - доработанная версия советского грузопассажирского Ан-28, который впервые поднялся в воздух в далеком 1969-м.

M28 имеет ряд преимуществ, а именно низкую стоимость эксплуатации и универсальность. Его можно использовать даже в "экстремальных" условиях, где нельзя применять другие самолеты (горные регионы, грунтовые взлетные полосы и прочее). Самолет может осуществлять сокращенный взлет и посадку.

При этом M28 имеет грузоподъемность 2,3 тонны при дальности 190 км, или 1,1 тонны на расстояние более 1300 км.

Транспортная авиация - другие новости

Ранее единственный военно-транспортный самолет Ан-70, находящийся на вооружении ВСУ, зафиксировали в польском воздушном пространстве. Это стало первым известным полетом машины после начала полномасштабной войны.

Напомним, еще в 2015 году Ан-70 успешно прошел испытания в реальных условиях во время доставки грузов в Африку. Общая продолжительность полета составила более 20 часов, а длина перелета составила 13,6 тысячи километров.

Вас также могут заинтересовать новости: