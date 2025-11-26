Он был вызван в НАБУ в качестве свидетеля.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров дал объяснения следователям Национального антикоррупционного бюро Украины как свидетель по делу о так называемом бэк-офисе, организованном подозреваемым в масштабной коррупции бизнесменом Тимуром Миндичем. Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщила пресс-служба секретаря СНБО.

"Рустем Умеров был вызван в НАБУ в статусе свидетеля для дачи показаний в уголовном производстве, открытом по факту вмешательства в деятельность государственного деятеля. Разговор был конструктивным. Рустем Умеров ответил на все вопросы следствия в рамках процессуального законодательства", - говорится в заявлении ведомства, которое цитирует УП.

При этом в пресс-службе уточнили, что Умеров давал показания в НАБУ еще вчера, 25 ноября.

Дело Миндича

Как сообщал УНИАН, детективы НАБУ подозревают бизнесмена Тимура Миндича в создании преступной организации, "отмывании" средств, полученных преступным путем, а также в незаконном влиянии на бывшего министра обороны Рустема Умерова.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики рассказал, что возможно, была утечка информации или совпадение, но часть людей, которая входит в эту организацию, за день до разглашения дела заехала в Украину, пересекла границу, а Миндич выехал из страны.

Заместитель прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Андрей Синюк, который может быть причастен к утечке данных досудебного расследования, уволился с должности по собственному желанию. Сам он пояснил, что принял решение с тем, чтобы избежать каких-либо спекуляций о влиянии на ход и результаты служебного расследования.

Министерство внутренних дел (МВД) объявило в розыск украинского бизнесмена Тимура Миндича и финансиста Александра Цукермана. Соответствующая информация появилась на сайте МВД.

На сайте также отмечается, что лица, скрывающиеся от органов досудебного расследования, исчезли 20 ноября.

