УНИАН делится впечатлениями о новом фильме от режиссера "Рыцарей справедливости".

27 ноября 2025 года в украинский прокат выходит датская черная комедия "Последний викинг" (The Last Viking), главные роли в которой сыграли всемирно известные звезды скандинавского кино Мадс Миккельсен и Николай Ли Кос. Каким получился новый фильм от оскароносного режиссера Андерса Томаса Йенсена, читайте в обзоре УНИАН.

О чем фильм

В центре сюжета фильма – двое братьев среднего возраста, за плечами которых непростое детство. Младший Манфред с детства страдал расстройством личности, а старший Анкер всегда старался за него заступаться.

15 лет назад Анкер принял участие в вооруженном ограблении банка, но попался полиции и оказался в тюрьме. Но перед этим он попросил Манфреда закопать украденные деньги в лесу возле дома их матери. Разумеется, когда старший брат вышел на свободу, младший не смог вспомнить, куда именно он спрятал сумку, ведь теперь у него новая личность – он считает себя... Джоном Ленноном.

Видео дня

Пока бывшие сообщники угрожают Анкеру, требуя деньги, братья отправляются в путешествие в дом их детства, который, как оказывается, скрывает много страшных тайн, но также может починить их сломанную семью. На этом пути им встречаются много колоритных персонажей, после чего возникает логичный вопрос: так кто же из них вообще нормальный?

Кто в главных ролях

Главные роли в фильме сыграли всемирно известные звезды скандинавского кино Мадс Миккельсен ("Доктор Стрэндж", "Еще по одной", "Рыцари справедливости", "Фантастические твари: Тайны Дамблдора", "Индиана Джонс и реликвия судьбы", сериал "Ганнибал") и Николай Ли Кос (франшиза "Мистериум", "Ангелы и демоны", "Рыцари справедливости", "Франкенштейн").

Первый отлично воплотил образ погруженного в собственный внутренний мир Манфреда, который, впрочем, порой проявляет гораздо больше выдержки, чем его импульсивный брат Анкер в не менее убедительном исполнении звезды "Мистериума".

Кроме того, в ленте сыграли и другие скандинавские звезды, в частности, Софи Гробель ("Дом, который построил Джек", сериал "Убийство"), Серен Маллинг ("Земля короля", "Королевский роман"), Ларс Брюгманн ("Игра короля", "Рыцари справедливости"), Николас Бро ("Нимфоманка", "Рыцари справедливости", сериалы "Убийство", "Мост") и другие.

Стоит заметить, что большая часть задействованных в фильме актеров уже ранее снимались вместе, в том числе у его режиссера Андерса Томаса Йенсена.

О режиссере

Сам режиссер "Последнего викинга" Андерс Томас Йенсен – кинематографист с мировым именем. В 1998 году, в возрасте 26 лет, он получил "Оскар" за свой короткометражный фильм "Ночь выборов", после чего сконцентрировался на работе сценариста.

В частности, он выступил соавтором сценария к драме "Месть" (2010) датского режиссера Сюзанны Бир, который получил "Золотой глобус" и "Оскар" как лучший иностранный фильм.

Также Йенсен присоединился к написанию сценария к голливудскому фильму "Темная башня" по одноименному роману Стивена Кинга.

Как самостоятельный режиссер в полнометражном кино он дебютировал в 2000 году с криминальной комедией "Мерцающие огни", главные роли в которой также сыграли Миккельсен и Каас. Среди других его известных фильмов – "Зеленые мясники" (2003), "Адамовы яблоки" (2005), "Мужчина и цыпленок" (2015) и "Рыцари справедливости" (2020), также с ними обоими в главных ролях.

Реакция на фильм

Мировая премьера "Последнего викинга" состоялась в конце августа 2025 года на Венецианском международном кинофестивале вне конкурса – и он получил в основном положительные отзывы.

После этого фильм также был показан на кинофестивале в Торонте и попал в шортлист премии Европейской киноакадемии, аналога "Оскара" в Европе.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,4 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он имеет 93% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 82 из 100 баллов, что соответствует характеристике "всеобщее признание".

Наш вердикт

"Последний викинг" – это настоящий подарок для любителей скандинавского кино. Впрочем, неподготовленный зритель может новинку не оценить.

Наивно рассчитывать, что на выходе вы получите развлекательную черную комедию в американском или даже британском стиле. Фильм скорее в присущем скандинавскому кино мрачном стиле выворачивает душу наизнанку, затрагивает глубокие семейные проблемы и общественные травмы. Да, все это приправлено юмором, но весьма специфическим.

Нам фильм понравился, но вам мы ничего не гарантируем (впрочем, рискнуть стоит).

Общая оценка – 7 из 10 баллов.

***

О других киноновинках недели читайте в нашем отдельном обзоре. Также вы можете ознакомиться с подборкой самых интересных сериалов ноября 2025 года.