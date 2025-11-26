Если США и РФ заключат "мирное соглашение" за спиной Украины и европейцев, то такое соглашение не станет основой для настоящего и устойчивого мира в Украине, заверил канцлер Германии.

Инициатор войны Владимир Путин должен признать, что у него нет выбора, чтобы успешно выйти из войны против Украины. Об этом канцлер Германии Фридрих Мерц сказал во время выступления в Бундестаге (нижней палате немецкого парламента), передает Reuters.

"Мы хотим, чтобы эта война завершилась как можно скорее. Но соглашение, заключенное между большим государствами без согласия Украины и без согласия европейцев не будет основой для настоящего, устойчивого мира в Украине", - подчеркнул Мерц.

Канцлер Германии отметил, что решения о европейских делах могут приниматься только при условии общего согласия.

"Украина не является пешкой, а суверенным игроком для отстаивания собственных интересов и ценностей", - добавил Мерц.

Канцлер добавил, что Германия продолжит поддерживать украинский народ и с этой целью использует замороженные российские активы.

Германия увеличит финансовую помощь Украине до 11,5 млрд евро (13,31 млрд долларов) в бюджете на 2026 год. Ранее планировалось, что помощь будет достигать 8,5 млрд евро.

"Мирный план" Трампа - что известно

По данным СМИ, президент США Дональд Трамп хочет закончить войну в Украине, независимо от того, каким будет соглашение. В частности, президент США готов будет подписать любое соглашение, которое "остановит войну и которое стороны смогут как можно быстрее согласовать".

В то же время в администрации Трампа звучат заявления о прогрессе в согласовании текста проекта соглашения с Украиной, но по данным украинских источников, Украину не устраивает три момента, которые могут стать препятствием на пути к реальному миру. Украина не желает отдавать России ту часть Донецкой области, которую российские оккупанты не могут захватить. В свою очередь официальный Киев не соглашается на ограничение численности ВСУ до 600 тыс. человек. Украина не желает отказываться от движения на членство в НАТО.

