В Украине растет себестоимость производства кондитерских изделий.

За последние шесть месяцев себестоимость производства сухих кондитерских изделий (СКВ), к которым относятся печенье, крекеры, вафли, пряники, галеты и другие мучные изделия, в Украине выросла в среднем на 10-12%. Украинцам следует ожидать подорожания этих сладостей уже весной 2026 года.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал руководитель по маркетингу направления СКИ Alviva Group Иван Луций.

"В Украине существуют предпосылки к подорожанию кондитерских изделий. Этой осенью большинство производителей СКИ были вынуждены повысить цены на 5-10%. Однако, этот рост не покрыл в полном объеме понесенных расходов. Поэтому следующий этап роста цен следует ожидать уже весной 2026 года", - сообщил УНИАН Луций.

Специалист объясняет будущее подорожание тем, что себестоимость производства неуклонно растет.

"Главная причина подорожания - комплекс факторов: рост цен на сырье, повышение стоимости комплектующих, подорожание энергоресурсов и дефицит человеческого ресурса", - перечисляет пункты представитель производителя.

В то же время он отмечает, что в декабре цены на кондитерские изделия могут приятно удивить украинцев.

"Что касается грядущих праздников, я бы наоборот ожидал увеличения количества промоакций со скидками, что традиционно для этого периода года", - говорит нам спикер.

Отдельно Луций добавляет, что производители сладостей еще с прошлого года оптимизируют рецептуры, меняя их на безшоколадные или с использованием заменителей, из-за исторического подорожания какао-бобов.

"Подорожание какао-бобов уже кардинально повлияло на общие мировые тренды в кондитерской отрасли. Большинство производителей были вынуждены пересмотреть рецептуры и частично или полностью перейти на заменители какао", - констатирует специалист.

Мировые цены на какао и сахар - последние новости

В конце весны прошлого года цены на какао-бобы, являющиеся важным ингредиентом многих кондитерских изделий, рекордно выросли. Мир столкнулся с кризисом, подобного которому не было почти полвека. Эксперты прогнозировали, что такой продукт, как шоколад, в течение ближайших лет превратится в дорогое удовольствие.

В то же время стоимость сахара в октябре этого года достигла самого низкого уровня с марта 2021 года из-за улучшения прогнозов производства.

