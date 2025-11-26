Пока в одной части Украины будут невероятные для конца ноября +17 градусов, в другой части страны кое-где уже будет минус.

В четверг, 27 ноября, погода в Украине будет "разнообразной" - от тепла до дождей и даже заморозков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Атмосферный фронт с запада медленно будет двигаться в восточном направлении и разнообразит погоду в Украине как по осадкам, так и по температуре", - говорится в сообщении.

Так, в большинстве регионов завтра не ожидают существенных осадков, но местами на севере, в центре, а также в Одесской области днем небольшой дождь. Синоптики предупреждают, что на Закарпатье и Прикарпатье ночью и утром местами будет стоять туман.

Ветер юго-восточный с переходом на Правобережье на северо-западный, скорость умеренная - 5-10 м/с.

"Перед фронтом в большинстве областей еще будет хозяйничать теплый воздух с юга, обусловливая достаточно теплую погоду, однако на западные области уже будет поступать более проходной воздух, что повлечет соответственно и прохладную погоду", - сообщают синоптики.

Так, в западных областях ночью от +3 до -2, днем +1...+6. На юге ночью от +6 до +11, днем на пике будет +12...+17 градусов. Остальная Украина будет наблюдать на термометрах умеренные +4...+9 ночью и +7...+12 градусов днем.

Погода в Киеве и области

Что касается столичного региона, то завтра здесь будет облачно, говорят в Укргидрометцентре. Ночь пройдет без существенных осадков, а вот уже днем немного задождит.

Ветер обещают юго-восточный с переходом на северо-западный при скорости около 5-10 м/с.

Температура воздуха в области составит от +4 до +9 градусов ночью и около +7...+10 градусов днем. В самом Киеве ночью и днем будет от +7 до +9 градусов.

