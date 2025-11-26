'Убийство временем': эксперт раскрыл циничную схему срыва тендеров в 'Укргаздобыче'

Пока внимание общества приковано к коррупционным скандалам в "Энергоатоме", в другой государственной монополии - "Укргаздобыче" (УГВ) - отработали "тихий" механизм устранения неугодных победителей торгов. Новая схема позволяет обходить решения Антимонопольного комитета (АМКУ) с помощью простого затягивания времени.

Об этом стало известно из поста Бориса Кушнирука, где подробно описан алгоритм манипуляций. Автор отмечает: если вы думали, что влиятельные фигуры вроде Миндича - это единичные случаи, то глубоко ошибались. В УГВ изобрели инструмент, который по своей эффективности может дать фору любым громким интригам.

В чем суть схемы?

По словам автора, механизм работает по такому сценарию:

УГВ проводит закупку на сотни миллионов гривен.

Компанию, которая предлагает лучшую цену, но является "чужой" для заказчика, дисквалифицируют.

Участник оспаривает решение в Антимонопольном комитете. Комитет рекомендует защитить более дешевого поставщика.

Вместо выполнения решения АМКУ, госкомпания подает в суд. Цель этого иска - не выиграть (шансы часто мизерные), а затянуть процесс.

Пока идут суды, истекает срок действия тендерного предложения участника.

В результате, даже когда суд подтверждает правоту бизнеса, УГВ разводит руками: "Мы бы и рады, но ваше предложение уже не действительно". Победителя отклоняют второй раз - уже формально "законно".

Согласно обнародованной информации, эту схему уже "обкатали" на закупке труб для газодобычи стоимостью почти полмиллиарда гривен. Это происходит в условиях, когда россияне продолжают атаки на украинскую энергетику, а отрасль остро нуждается в материалах.

Сейчас аналогичная ситуация разворачивается вокруг закупки большегрузных мототранспортных средств (азотных компрессоров). Сценарий тот же: отклонение - АМКУ - затягивание через суды.

Стоит отметить, что проблема непрозрачности закупок УГВ уже не впервые поднимается в профильных СМИ и освещалась на УНИАН.