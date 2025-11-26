В Крыму будет вплоть до 15-20 градусов тепла.

В четверг, 27 ноября, прохладнее всего будет в западных областях, а теплее всего - на юге Украины.

Как сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко, карта прогноза температуры воздуха на 27 ноября указывает на то, что "холоднее всего будет в четверг в западных областях - днем только +2+6 градусов, а теплее всего в южной части, +12+16, в Крыму до +15+20 градусов".

В то же время в северных областях завтра будет достаточно тепло - 6-11 градусов тепла, а на востоке страны - 8-12 градусов тепла. В центре будет 10-13 градусов тепла и только в Винницкой области - холоднее - ожидается 5-7 градусов тепла.

Видео дня

"Дожди, преимущественно небольшие, пройдут на севере и в центре Украины. На остальной территории без существенных осадков, но все же преимущественно облачно", - написала Диденко.

Кроме того, она сообщила, что в Киеве 27 ноября пройдет небольшой дождь, днем ожидается до +10 градусов.

В дальнейшем, отметила эксперт, в Украине похолодает. "Все по сезонному плану", - добавила синоптик.

Погода в декабре: прогноз

Как сообщал УНИАН, ранее Украинский гидрометеорологический центр опубликовал прогноз среднемесячной температуры и количества осадков в декабре. Так, средняя месячная температура предполагается от 3-х градусов мороза до 5-ти градусов тепла, что на два градуса выше нормы.

Месячное количество осадков ожидается 34-78 миллиметров, а в горных районах местами - 88-105 миллиметров, что в пределах (80-100%) нормы.

Вас также могут заинтересовать новости: