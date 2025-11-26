Гороскоп на декабрь 2025 года обещает особую удачу четырем знакам Зодиака. После непростого ретроградного периода энергетика заметно меняется, позволяя им наконец почувствовать прилив сил, стабильности и финансового благополучия, пишет YourTango.
Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.
Хотя для большинства людей декабрь уже менее напряженный месяц, наполненный подготовкой к праздникам, отдельные знаки окажутся в самом центре ярких возможностей, притягивая к себе удачу буквально на каждом шагу.
Стрелец
Для Стрельцов декабрь обещает стать одним из самых сильных месяцев года. Солнце, Марс, Меркурий и Венера либо уже находятся в вашем знаке, либо входят в него, создавая плотную концентрацию энергии, которая открывает перед вами новые горизонты.
Солнце пробудет в Стрельце до 20 декабря, усиливая вашу уверенность и жизненный тонус. Марс, остающийся до 15 декабря, запускает новый двухлетний цикл активности и перемен. А Меркурий сфокусирует внимание на важном общении, переговорах и социальных контактах.
Новолуние 19 декабря даст вам символическую "точку перезапуска" перед новым годом. Венера, пребывающая в вашем знаке с 29 ноября по 25 декабря, усиливает вашу привлекательность и помогает притянуть внимание, поддержку и, конечно же, удачу.
Козерог
Для Козерогов декабрь 2025 года - один из самых значимых периодов. Начинается ваш сезон, и Солнце, которое входит в ваш знак 21 декабря, возвращает чувство стабильности и уверенности.
Марс приходит в Козерог 15 декабря, открывая новый двухлетний этап, наполненный амбициями, энергией и движением вперед.
Юпитер в вашем седьмом доме улучшает отношения с окружающими и помогает выстраивать гармоничные союзы как личные, так и деловые. Уран в вашем пятом доме делает декабрь благоприятным для любви, творчества и знакомства с кем-то важным.
С 24 декабря Венера начинает транзит по вашему первому дому, усиливая личный магнетизм и притягивая к вам внимание. Год завершится красиво, а новый начнется еще лучше.
Рак
Раков ожидает по-настоящему успешный и благополучный месяц. Юпитер в вашем первом доме продолжает приносить расширение возможностей, вдохновение и позитивный взгляд на будущее.
Сатурн в Рыбах поддерживает ваше Солнце гармоничным аспектом, укрепляя внутреннюю опору и помогая выстраивать правильные решения.
После 15 и 20 декабря, когда Марс и Солнце покидают Стрельца, активируется ваш седьмой дом партнерства. Это время, когда взаимоотношения с важными людьми выходят на первый план.
С 24 декабря Венера также перемещается в Козерог, усиливая романтическую и социальную составляющую вашей жизни. Конец года принесет вам гармонию, тепло и чувство защищенности.
Лев
Для Львов гороскоп на месяц обещает яркие перемены. Юпитер, находящийся в вашем двенадцатом доме, дарит глубокое эмоциональное восстановление и помощь в неожиданные моменты.
Солнце до 20 декабря освещает ваш пятый дом любви, творчества и удовольствий, делая этот месяц насыщенным чувствами, вниманием и вдохновением. Если вы ищете отношения это идеальное время для знакомства, если состоите в паре романтика выйдет на новый уровень.
Меркурий с 11 декабря также перемещается в пятый дом, усиливая общительность и помогая восстановить или развить важные связи. Марс до 15 декабря пробуждает желание активной социальной жизни, встреч и приятных событий.
Венера в Стрельце до 24 декабря формирует мощный союз с Марсом в вашем доме радости, что значительно увеличивает вероятность судьбоносных знакомств.
