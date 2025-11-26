Они окажутся в самом центре ярких возможностей, притягивая к себе удачу буквально на каждом шагу.

Гороскоп на декабрь 2025 года обещает особую удачу четырем знакам Зодиака. После непростого ретроградного периода энергетика заметно меняется, позволяя им наконец почувствовать прилив сил, стабильности и финансового благополучия, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Хотя для большинства людей декабрь уже менее напряженный месяц, наполненный подготовкой к праздникам, отдельные знаки окажутся в самом центре ярких возможностей, притягивая к себе удачу буквально на каждом шагу.

Стрелец

Для Стрельцов декабрь обещает стать одним из самых сильных месяцев года. Солнце, Марс, Меркурий и Венера либо уже находятся в вашем знаке, либо входят в него, создавая плотную концентрацию энергии, которая открывает перед вами новые горизонты.

Солнце пробудет в Стрельце до 20 декабря, усиливая вашу уверенность и жизненный тонус. Марс, остающийся до 15 декабря, запускает новый двухлетний цикл активности и перемен. А Меркурий сфокусирует внимание на важном общении, переговорах и социальных контактах.

Новолуние 19 декабря даст вам символическую "точку перезапуска" перед новым годом. Венера, пребывающая в вашем знаке с 29 ноября по 25 декабря, усиливает вашу привлекательность и помогает притянуть внимание, поддержку и, конечно же, удачу.

Козерог

Для Козерогов декабрь 2025 года - один из самых значимых периодов. Начинается ваш сезон, и Солнце, которое входит в ваш знак 21 декабря, возвращает чувство стабильности и уверенности.

Марс приходит в Козерог 15 декабря, открывая новый двухлетний этап, наполненный амбициями, энергией и движением вперед.

Юпитер в вашем седьмом доме улучшает отношения с окружающими и помогает выстраивать гармоничные союзы как личные, так и деловые. Уран в вашем пятом доме делает декабрь благоприятным для любви, творчества и знакомства с кем-то важным.

С 24 декабря Венера начинает транзит по вашему первому дому, усиливая личный магнетизм и притягивая к вам внимание. Год завершится красиво, а новый начнется еще лучше.

Рак

Раков ожидает по-настоящему успешный и благополучный месяц. Юпитер в вашем первом доме продолжает приносить расширение возможностей, вдохновение и позитивный взгляд на будущее.

Сатурн в Рыбах поддерживает ваше Солнце гармоничным аспектом, укрепляя внутреннюю опору и помогая выстраивать правильные решения.

После 15 и 20 декабря, когда Марс и Солнце покидают Стрельца, активируется ваш седьмой дом партнерства. Это время, когда взаимоотношения с важными людьми выходят на первый план.

С 24 декабря Венера также перемещается в Козерог, усиливая романтическую и социальную составляющую вашей жизни. Конец года принесет вам гармонию, тепло и чувство защищенности.

Лев

Для Львов гороскоп на месяц обещает яркие перемены. Юпитер, находящийся в вашем двенадцатом доме, дарит глубокое эмоциональное восстановление и помощь в неожиданные моменты.

Солнце до 20 декабря освещает ваш пятый дом любви, творчества и удовольствий, делая этот месяц насыщенным чувствами, вниманием и вдохновением. Если вы ищете отношения это идеальное время для знакомства, если состоите в паре романтика выйдет на новый уровень.

Меркурий с 11 декабря также перемещается в пятый дом, усиливая общительность и помогая восстановить или развить важные связи. Марс до 15 декабря пробуждает желание активной социальной жизни, встреч и приятных событий.

Венера в Стрельце до 24 декабря формирует мощный союз с Марсом в вашем доме радости, что значительно увеличивает вероятность судьбоносных знакомств.

