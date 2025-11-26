Песков заявил, что многие люди "попытаются сорвать мирный процесс".

Не стоит делать преждевременных выводов о том, что война в Украине скоро завершится. Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, которого цитируют росСМИ.

"Не стоит делать преждевременных выводов относительно близости конфликта в Украине к завершению", - заявил Песков.

Он также добавил, что во многих странах, в частности в США, есть много людей, которые пытаются сорвать процесс завершения войны между Украиной и РФ.

Мирные переговоры: важные новости

Ранее советник руководителя Офиса президента и представитель украинской делегации на переговорах с США в Женеве Александр Бевз заявил, что во время переговоров Киев лишь "очертил красные линии", а никаких дискуссий по территориальным вопросам или внесению изменений в Конституцию не было. Он также заявил, что для обсуждения территориальных вопросов, основой должна стать текущая линия боевого соприкосновения.

Ряд заявлений относительно переговоров сделал и президент США Дональд Трамп. Он в частности сказал, что готов встретиться с Зеленским, когда "мирное соглашение будет согласовано". В то же время он отметил, что РФ уже идет на уступки, соглашаясь закончить эту войну.

Между тем CNN пишет, что Украина имеет три ключевых "Нет" в мирном плане, предложенном США. Отмечается, что речь идет о передаче РФ Донбасса, ограничении численности ВСУ и отказе от вступления в НАТО. Сообщается, что эти три ключевых требования остаются неприемлемыми для Украины.

