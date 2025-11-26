На первый взгляд это может показаться парадоксальным.

Американский психолог Марк Треверс назвал три причины, почему умение говорить "нет" делает человека более привлекательным в глазах партнера. Как отметил он в своей статье для Forbes. почти ничто не вызывает большего уважения и не усиливает желание, чем грамотно сказанное "нет".

"На первый взгляд это может показаться парадоксальным. Ведь нас часто учат быть покладистыми, уступчивыми и "не требовательными" к близким. Однако в долгосрочных романтических отношениях партнеры, которые не умеют говорить "нет", часто ощущают перегруз, недооцененность и странную отстраненность от человека, которому они так стараются угодить. Более того, такие случаи самопожертвования со временем накапливаются и могут вызывать непредсказуемые эмоциональные всплески", - объяснил он.

По его словам, партнеры, которые умеют говорить "нет" ясно, спокойно и без обиды, остаются уравновешенными, и именно эта уравновешенность делает их притягательными.

Вот какие три причины, почему для партнера "нет" часто привлекательнее, чем постоянное "да":

"Нет" сигнализирует о высокой самооценке. Умение сказать "нет" без чувства вины, паники или необходимости чрезмерно объяснять себя - это способ продемонстрировать психологическую безопасность. Исследования, опубликованные в Brain Sciences, показывают, что люди с безопасной привязанностью обладают сбалансированным внутренним состоянием. Их нервная система и невербальное поведение остаются спокойными, даже когда они устанавливают границы.

"Нет" делает ваше "да" более значимым и заслуживающим доверия. Если человек постоянно соглашается со всем, невозможно понять, чего он действительно хочет. В отношениях контраст создает притяжение. Энтузиазм партнёра ценен только тогда, когда он не раздаётся бесконтрольно. Исследования показывают: когда что-то редкое или не всегда доступно, мозг оценивает это выше и активнее мотивирован на получение. Таким образом, "нет" естественно делает последующее "да" более ценным и значимым.

"Нет" - быстрый способ создать эмоциональную безопасность и долгосрочное притяжение. Исследования показывают, что стабильность, забота и умение решать конфликты формируют ощущение безопасности в отношениях. Умение говорить "нет" - ключевой способ сообщать эти ожидания. Партнёр, который избегает "нет", может выглядеть идеальным, но со временем проявляется компромисс с собственной индивидуальностью. Когда границы размыты, забота становится непредсказуемой, конфликты сбивают с толку, а даже проявления любви труднее доверять.

