Актер уже имеет интересную идею для сценария.

Маколей Калкин надумал вернуться к своей культовой роли Кевина МакКаллистера из "Один дома". Актер поделился своей идеей.

Как сообщает Variety, Калкин, который недавно снялся в тематическом ролике по мотивам фильма "Один дома", проговорился, что был бы не против полностью вернуться к роли Кевина и уже даже имеет предложение о продолжении.

По мнению 45-летнего актера, можно было бы заменить грабителей в сюжетной линии на обиженного ребенка:

"У меня была такая идея... Я либо вдовец, либо разведен. Я воспитываю ребенка и все такое. Я очень много работаю, но не уделяю достаточно внимания, а ребенок начинает на меня злиться, а потом меня запирают. Сын не пускает меня домой и расставляет для меня ловушки".

Калкин добавил, что таким образом дом можно воспринимать, как "метафору отношений" отца и сына. Между тем задачей его персонажа будет - вернуть любовь ребенка.

Стоит отметить, что именно франшиза "Один дома" сделала из Маколея Калкина настоящую звезду, хотя он и снялся только в первых двух фильмах. Всего вышло шесть частей в период с 1990-го по 2021 год. Однако, именно первая лента с Калкиным собрала наибольший успех в мире, став неотъемлемой частью рождественских праздников.

Напомним, что не так давно брат Маколея, Киран Калкин, который также снимался в культовой комедии, в третий раз стал отцом.

