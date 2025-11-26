Ребрендинг или маскировка российских корней? На украинском чайном рынке появился "новый" игрок - "Трипільське Сонце", чьи обороты достигают сотен миллионов гривен. Но журналистское расследование СтопКор обнаружило: за яркими этикетками могут стоять бенефициары российского холдинга "Май", а среди нынешних владельцев - одиозные днепровские политики Александр Степанский и Камиль Примаков. Об этом пишут "Украинские новости".

Пока украинцы внимательно следят за товарами на полках супермаркетов, отдельные компании, похоже, используют войну как шанс "перекраситься" и вернуться в продажу под новыми вывесками. Одной из таких стала компания "Трипольское Солнце", появившаяся в апреле 2022 года и стремительно заполонившая рынок продуктами собственных брендов: "Трипільське Сонце", Sherlock Secrets и Tea Moments.

Суд подтвердил: "Трипольское Солнце" пользовалось счетами "Май Украина", часть которых была арестована из-за подозрения в финансировании связанных с Россией структур. Разрешены были только минимальные операции - зарплаты, налоги, оплата коммунальных услуг и переводы на ВСУ.

Юрист Евгений Промский отмечает: если правоохранители докажут, что "новая" фирма - лишь фасад для той же деятельности, это может стать основанием для открытия уголовного производства и применения санкций к юридическим или физическим лицам.

По данным информационно-аналитических платформ, первым основателем "Трипольского Солнца" был Карлен Степанян через армянскую компанию "Кочари Интернейшнл". Позже в структуру перешли украинцы Денис Гонзур и Евгений Вольвич.

Сейчас среди владельцев - двое днепрян: бывший госслужащий, официально внесенный в реестр коррупционеров, Александр Степанский и депутат Днепровского горсовета Камиль Примаков. Оба в свое время работали в Днепропетровской ОГА. Ирония ситуации поражает: политики из города, который ежедневно страдает от российских ударов, контролируют бизнес с устойчивым российским прошлым.

Брендирование чаев "Трипільське Сонце" также вызывает много вопросов. Их дизайн подозрительно напоминает продукцию "Май Украина": Richard превратился в Sherlock, Curtis - в Tea Moments, а новый "Трипольский" внешне копирует "Майский". Указанный на этикетке состав продукции - практически тождественный. То есть покупателю могут продавать тот же продукт, только в другой упаковке.

Не менее противоречивы и финансы компании. За 2024 год оборот превысил 323 млн грн, но в то же время предприятие показало 24 млн грн убытков. Подобная диспропорция между оборотом и убытками может свидетельствовать как о выводе средств, так и о манипуляциях с отчетностью. В 2025-м ГНС уже привлекала директора к админответственности за нарушение бухгалтерского учета.

В открытых судебных документах компания фигурирует по меньшей мере 16 раз. В одном из определений прямо указано:

"Компания пользуется теми же производственными мощностями и персоналом, что и "Май Украина"".

Несмотря на это, бизнес продолжает расти: от 113 млн грн оборота в 2022 году - до 314 млн в 2023-м и более 323 млн в 2024-м. Несмотря на многочисленные постановления, аресты и публичные расследования, "Трипільське Сонце" продолжает работать на украинском рынке и активно расширяет присутствие.

Журналисты призвали правоохранительные органы тщательно исследовать деятельность компании, чтобы предотвратить возможное скрытое влияние российского капитала на отечественный чайный рынок и защитить добросовестный украинский бизнес.