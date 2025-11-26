На днях сообщалось, что Инна Белень беременна.

Победительница 13-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", блогерша Инна Белень раскрыла новые подробности о своем бойфренде.

"У меня есть сейчас отношения. Мы вообще знакомы с ним с 1 сентября, с 1 класса. Это мой одноклассник. Но мы всегда были то друзьями, потом вообще не общались… Как-то так сложились пазлики", - рассказала она во 2-м выпуске бекстейджа "Холостяк" 2025.

На вопрос актрисы Наталки Денисенко, как парень вышел на связь, Белень ответила:

"Я была в Харькове, мне нужна была какая-то помощь, он помог, потом - общение...".

Также она рассказала, что ее парень смотреть несколько первых выпусков "Холостяка" с ней:

"Сказал, что где-то после 6-го эпизода уже не смотрел… Думаю, что ему там не очень понравилось… там такой флирт, такие поцелуи. Я вообще удивлена, что он смотрел "Холостяк", потому что все говорят, что это девчачий проект, но парни тоже смотрят".

Говоря о главном герое 13-го сезона шоу Александре "Терене" Будько, Белень отметила, что сейчас они не общаются:

"Я очень благодарна ему за этот опыт, но да, разошлись мы… я недавно включила пару серий, посмотрела, как он на меня смотрит, как я на него смотрю, оставила эти теплые воспоминания и отпустила человека с большой благодарностью за этот опыт вообще. Так, наверное, к лучшему", - сказала блогерша.

Напомним, на днях блогер Богдан Беспалов заявил, что Инна Белень беременна.

